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「市場在大陸」 漁業大老帶台生西進

2019-10-08 02:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「台灣市場是有限的，台商的市場一定是在大陸，不管是從事農業，還是漁業，或是其他行業，來到大陸才能夠塑造產業奇蹟。」台灣兩岸農漁業交流發展投資協會會長、廣西北海市鮪豐水產有限公司董事長黃一成近日受訪時表示。

中新社報導，作為台灣漁業界大老，黃一成從事漁業養殖28年。2017年接任台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長，隨後赴廣西北海市投資漁業養殖。黃一成說，面對中國大陸市場和機遇，他決定在廣西北海市合浦縣閘口鎮投資建設台灣漁業風情特色小鎮。

黃一成介紹，2017年幾度造訪北海後，就決定在這裡投資發展，建設桂台（北海）農漁業合作雙創園。該項目占地1000畝，總投資4.5億元（人民幣，下同），一期投資5000萬元。

黃一成表示，這裡的海岸紅樹林環繞，生態極佳，非常適合漁業養殖，氣候也和台灣類似，周邊的粵港澳市場消費需求旺盛，陸海空運輸也都很便利。

在黃一成的養殖場，1000畝的雙創園分成ABCDE五個區。其中，A區用於試養殖，BCDE區施工已近尾聲。面積約為12畝至15畝、深約4米的高位養殖池已經成形。該項目與其他養殖場最大的區別在於，在養殖場的出水口設置有汙水處理池，完全滿足養殖場生產需要。

黃一成表示，今年清明節前後已投苗，年底可實現投產，明年4月份產品就可以進入市場。該項目將引進台灣先進養殖技術和模式，養殖七星鱸魚、紅頭金雕魚、石斑魚、午仔魚等高效益魚類。項目將利用大路山村獨特的人文地理環境，將水產養殖與旅遊業有機結合，打造園區漁業休閒產業鏈，還將建設青少年科普基地。

「另一方面，項目還將努力造福當地農民，優先雇傭當地年輕人就業。」黃一成表示，當地漁民以養蝦為主，受氣候影響大，養殖時間一般為每年的清明節到10月下旬，其他時間只能外出務工。他已準備適合冬季養殖的魚苗，隨時可發給有意願從事冬季養殖的漁民，提供飼料和免費技術指導。

黃一成希望把項目建設成為兩岸漁業人才交流基地，暑假期間已邀請4位台灣大學生來實習。公司目前聘用6位台灣年輕人，將與當地青年分享養殖專長。

漁民清明節農民
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