陸打影子銀行 半年縮水1.7兆

2019-10-08 02:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱綜合報導



國際評級機構穆迪日前報告稱，上半年大陸影子銀行資產縮減近1.7兆元（人民幣，下同），至59.6兆元，創2016年底以來新低，顯示中國大陸打擊影子銀行初見成效。

「影子銀行」又稱為影子金融體系或者影子銀行系統，是指銀行貸款被加工成有價證券，交易到資本市場，房地產業傳統上由銀行系統承擔的融資功能逐漸被投資所替代，屬於銀行的證券化活動。這些機構通常從事放款，也接受抵押，通過槓桿操作持有大量證券、債券和複雜金融工具的金融機構。

星島日報報導，穆迪發表「2019年上半年中國影子銀行」報告，上半年大陸影子銀行資產占GDP比率為64%，較去年底下降4個百分點，較2016年底高峰時的87%，下降23個百分點。

穆迪表示，影子銀行資產減少，主要是因銀行和非銀行金融機構的資管業務整體規模持續減少，而該領域自2017年開始是監管與整治重點。其他原因還包括：委託貸款存量的規模下降；信託貸款及未貼現銀行承兌匯票等其他核心影子銀行資產存量規模，在上半年基本維持不變。

穆迪數據顯示，今年前8個月新增銀行貸款達12.1兆元，年增7.6%。報告指出，雖然中國大陸銀行積極響應政府政策，維持對普惠型小微企業的信貸支持力度，但對整體企業部門的貸款增速則有所放緩。今年第2季，銀行對整體小微企業的貸款較去年同期增長約10.1%，略高於上一季度的9.6%，反映政府政策的正面成效。

但報告指出，單戶授信總額度1,000萬元及以下的普惠型小微企業借款人，為中國大陸近期政策的扶持重點；而今年第2季，銀行對其他小微企業貸款的增速僅略高於4%，遠低於普惠型小微企業。

另外，報告認為，監管機構將會收緊對房地產開發商信託融資的審查，對信託融資依賴性較高的小型開發商將進一步面臨再融資風險；因此，未來可能會有更多的信託資金轉向基礎設施領域。