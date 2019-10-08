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陸打影子銀行 半年縮水1.7兆

2019-10-08 02:13聯合報 記者蔡敏姿╱綜合報導

國際評級機構穆迪日前報告稱，上半年大陸影子銀行資產縮減近1.7兆元（人民幣，下同），至59.6兆元，創2016年底以來新低，顯示中國大陸打擊影子銀行初見成效。

「影子銀行」又稱為影子金融體系或者影子銀行系統，是指銀行貸款被加工成有價證券，交易到資本市場房地產業傳統上由銀行系統承擔的融資功能逐漸被投資所替代，屬於銀行的證券化活動。這些機構通常從事放款，也接受抵押，通過槓桿操作持有大量證券、債券和複雜金融工具的金融機構。

星島日報報導，穆迪發表「2019年上半年中國影子銀行」報告，上半年大陸影子銀行資產占GDP比率為64%，較去年底下降4個百分點，較2016年底高峰時的87%，下降23個百分點。

穆迪表示，影子銀行資產減少，主要是因銀行和非銀行金融機構的資管業務整體規模持續減少，而該領域自2017年開始是監管與整治重點。其他原因還包括：委託貸款存量的規模下降；信託貸款及未貼現銀行承兌匯票等其他核心影子銀行資產存量規模，在上半年基本維持不變。

穆迪數據顯示，今年前8個月新增銀行貸款達12.1兆元，年增7.6%。報告指出，雖然中國大陸銀行積極響應政府政策，維持對普惠型小微企業的信貸支持力度，但對整體企業部門的貸款增速則有所放緩。今年第2季，銀行對整體小微企業的貸款較去年同期增長約10.1%，略高於上一季度的9.6%，反映政府政策的正面成效。

但報告指出，單戶授信總額度1,000萬元及以下的普惠型小微企業借款人，為中國大陸近期政策的扶持重點；而今年第2季，銀行對其他小微企業貸款的增速僅略高於4%，遠低於普惠型小微企業。

另外，報告認為，監管機構將會收緊對房地產開發商信託融資的審查，對信託融資依賴性較高的小型開發商將進一步面臨再融資風險；因此，未來可能會有更多的信託資金轉向基礎設施領域。

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