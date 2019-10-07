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陸十一連假共7.52億人次出遊 再創新高

2019-10-07 19:54聯合報 特派記者陳言喬╱即時報導

大陸十一連假今天（7日）結束，文化和旅遊部的數據統計，今年「十一」7天連假全大陸共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81%，實現國內旅遊收入6497.1億元人民幣，同比增長8.47%。

另，大陸商務部數據也顯示，十一假期全大陸零售和餐飲企業實現銷售額1.52兆元（人民幣，下同），比去年同期增長8.5%。

央視報導，文旅部說，今年十一「國慶假期」旅遊市場紅色旅遊成為市場主旋律，中共一大會址、南湖紅船、西柏坡、北京香山革命紀念地等紅色旅遊景區出現客流高峰，自駕遊、家庭遊、夜間遊、賞秋遊，成為今年國慶假日旅遊市場亮點。

電影票房收入也創下歷史新高，燈塔專業版數據顯示，十一假期前6天，全大陸票房達39.78億元，同比大幅增長131.5%，「國慶獻禮」影片，「我和我的祖國」、「中國機長」、「攀登者」稱為票房前三名。這是逢「國慶70周年」激發了老百姓的愛國的熱情，這種消費也成為今年十一假期非常重要的消費亮點。

商務部的統計稱，今年的十一假期消費結構持續升級，新消費、新業態帶來假日新體驗，四K、八K電視機成為十一期間的熱門產品，銷量環比大幅增長。

中國銀聯的數據顯示，十一假期前6天，銀聯網路交易額超過了1.7兆元，其中住宿、餐飲類同比增幅均在30%以上。在三亞國際免稅城，十一假期前6天就接待遊客16萬人次，同比增長超過了30%。夜逛博物館、夜遊景點等夜間消費點亮了十一假期城市的夜空。

大陸十一連假，旅遊人次與零售餐飲消費再創新高，各處人滿為患。（紅星新聞）
大陸十一連假，旅遊人次與零售餐飲消費再創新高，各處人滿為患。（紅星新聞）
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