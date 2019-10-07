大陸9月外匯存底3.09兆美元 連10月增持黃金

2019-10-07 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）昨（6）日晚間公布9月底外匯存底3.0924兆美元，低於估值，前值3.1071兆美元。9月黃金儲備為6,264萬盎司，為連續第10個月增持黃金儲備，意味著美中貿易戰未明朗化，購買黃金避險。

第一財經報導，大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，9月外匯存底規模為3.0924兆美元，較年初上升197億美元，升0.6%。9月，大陸外匯市場供求保持基本平衡。受全球經濟增長、主要國家央行貨幣政策、全球貿易局勢、地緣政治因素等影響，美元指數上漲，主要國家債券價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響外匯存底規模。

值得注意的是，人行連續10個月增持黃金儲備，大陸9月底黃金儲備達6,264萬盎司，較8月底的6,245萬盎司增持19萬盎司，升幅達0.3％。自中美貿易戰爆發以來，人行為分散外匯存底資產風險，從2018年12月起開始逐月增持黃金。至2019年9月底，總計共增持340萬盎司的黃金。

王春英指出，今年以來，在國際形勢錯綜複雜的背景下，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，主要經濟指標處於合理區間，經濟結構持續優化，高質量發展積極因素增多。受此支撐，外匯市場運行平穩，外匯存底規模小幅波動主要受估值因素影響，規模總體保持穩定。