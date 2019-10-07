黃金周 2大消費亮點引關注

2019-10-07 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



阿里巴巴6日發布的一份「十一」黃金周消費數據報告稱，今年「十一」黃金周長假期間，「家」、「國」兩大消費新亮點值得關注。

在家庭消費方面，以「銀髮經濟」和親子消費為代表的家庭類消費持續升溫。從阿里巴巴黃金周消費數據看，中老年群體的「銀髮一族」不但點外賣、懂網購、愛旅遊，也願在中高端體檢和醫療美容花錢。

中新社報導，據這份「阿里巴巴2019『十一』黃金周消費數據報告」，人們高漲的愛國情緒持續帶動了一波紅色旅遊、主旋律電影、愛國主題文化類產品消費。

在阿里巴巴旗下飛豬平台上，今年預訂「十一」黃金周境內遊的人數同比（比上一年同期）增加了42%，增速超過出境遊。其中，紅色旅遊越來越「紅」，10月1日至3日，延安、石家莊、吉安、重慶、南昌、湘潭、遵義、北京、徐州、嘉興十大紅色經典旅遊目的地的酒店預訂，同比增速平均超過了300%。其中，預訂延安酒店的「00後」暴漲超20倍。

截至10月4日下午5點，「十一」獻禮影片「我和我的祖國」、「中國機長」、「攀登者」，累計票房分別為15億元（人民幣，下同）、12億元、近6億元。上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、武漢、蘇州、杭州、西安是全大陸票房前十位城市。在燈塔專業版與淘票票平台上，10月1日至3日，中國大陸「十一」檔票房為22.51億元，同比提升132%。

外賣平台餓了麼數據顯示，10月1日至3日，全大陸一共有1.1萬訂單備注了「國慶快樂」，為祖國慶生。在一款彈唱APP上，歌曲「我和我的祖國」成為最受歡迎曲目。