夜遊廣州 人潮帶進錢潮

2019-10-07 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



十一長假，瀋陽故宮遊人如織。 （中新社） 分享 facebook 廣州市文化廣電旅遊局5日晚稱，今年「十一」黃金周期間，廣州珠江兩岸、旅遊景點夜間活動豐富，為海內外遊客提供更多文化旅遊新感受，帶動了夜間經濟的蓬勃發展。

中新社報導，今年「十一」期間，珠江夜遊景色更美，珠江兩岸的景觀資源和璀璨燈光再度全新升級，30棟沿江建築變成30幅燈光幕牆，上演著閃亮炫幻的燈光秀；同時舉行「歡樂珠江．禮讚祖國」珠江巡遊活動，20艘遊船在珠江景觀軸與城市新中軸線交匯處的海心沙水域列隊巡遊，讓遊客盡情觀賞珠江兩岸的艶麗燈飾。

璀璨的燈光、豐富的活動，讓珠江兩岸遊人如織，花城廣場成為城市夜間會客廳。據珠江遊船企業直報數據顯示，10月1日至5日，珠江夜遊共接待遊客14.24萬人次，比去年同期增長19.33%，經營收入1210.09萬元（人民幣，下同），同比增長32.03%。

廣州長隆大馬戲也是廣州夜間旅遊的重要項目。「十一」黃金周期間，廣州長隆大馬戲每晚上演兩場頂級馬戲盛宴，長隆水上樂園晚上開放至21時。據統計，10月1日至5日，兩園共接待夜間遊客8萬餘人次，實現營業收入近3000萬元。

廣州塔及珠江沿岸景點成為遊客追捧熱點。據統計，9月25日至10月4日，廣州塔及周邊地區遊客達到76萬人次，超過八成是夜間客流。廣州塔夜間也開放至22時30分，遊客登高望遠，盡覽廣州夜間美景，接待人數和營收也較為可觀。

此外，廣州其他多個景區也紛推夜間旅遊活動，例如白雲山雲台花園燈展、荔枝灣荔灣．水幕燈光秀、黃埔區科學廣場水舞聲光秀表演等活動。