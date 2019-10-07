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福建加快推動5G 支持對台合作

2019-10-07 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

日前發布的「福建省加快5G產業發展實施意見」提出，力爭到2020年，福建省建成5G基站1萬個；到2022年，建成5G基站5萬個，5G個人用戶數達到800萬，5G相關產業產值規模超3000億元（人民幣，下同）。福建是對台先行先試區域，當地官方強調，支持閩台企業在5G領域開展合作。

中新社報導，今年十一假期裡，在人山人海的廈門市中山路步行街上，首度亮相的5G警務機器人格外吸睛。由廈門警方與中國聯通推出的5G警務機器人，高約1.5公尺，頭部是一個可以升降的360度攝像頭，配備四重導航安全機制，3D激光雷達、超聲波陣列、一鍵報警裝置等。

此前，安裝有中國電信5G接收模塊的51路公交車已在福州市首發，讓乘客在車上可通過WIFI接入5G網絡實現高速下載，下載速度最高可達每秒800M左右，一秒鐘就能下載一部普通電影。5G警務機器人、5G公交車等新技術新應用紛紛亮相，是福建加快5G產業發展的一個縮影。

福建省數字福建建設領導小組辦公室相關負責人指出，5G具有高速率、大容量、低時延等優異性能，是新一輪科技產業革命的制高點，是推動經濟社會高質量發展、打造未來競爭優勢的重要引擎。

據該負責人透露，福建將以基礎設施建設為支撐、以應用示範為核心、以技術創新為關鍵、以產業融合為目的，加快構建成熟完備、跨界融合、開放共享、協同創新、多方合作的5G產業生態，打造具有影響力和競爭力的5G產業創新發展高地

福建是數字中國建設樣板和中國數字經濟發展高地。2018年，福建省數字經濟規模達1.42兆元，位居中國大陸第7位；數字經濟占全省GDP的比重達39.8%。

福建省具有數字經濟的良好基礎，在推動5G發展中更具優勢。福建將統籌建設關鍵基礎設施，提高福建省大數據產業重點園區出口帶寬；支持合理規劃布局建設一批5G業務所需的數據中心，建設智能化運維管理的數據中心能源基礎設施。

目前，福建已引進一批5G骨幹企業、創新型企業，並與華為等企業開展深度合作，率先在工業製造、超高清視頻等領域部署開展5G業務應用。

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