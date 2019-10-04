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螞蟻金服領投印外賣平台Zomato近6億美元融資

2019-10-04 15:57聯合報 記者林宸誼╱即時報導

印度經濟時報援引兩名知情人士的話指出，印度線上食品外賣平臺Zomato正在完成一輪6億美元的融資，估值可能超過30億美元。

新浪財經報導，該輪融資可能由螞蟻金服領頭，持股比例將升至近29%，成為這家初創公司的最大股東；新加坡淡馬錫預計也將進行投資。

Zomato的發言人表示，公司正在籌集資金，以實現在送餐、外出就餐和可持續發展方面的抱負。

淡馬錫拒絕置評；螞蟻金服沒有回覆置評請求。

圖/新浪財經
圖/新浪財經
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