簽約Maxis 華為正式拿下馬來西亞5G

2019-10-04 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸電信設備生產商華為，3日已經與馬來西亞電信服務商明訊（Maxis）簽署協議，華為將為馬來西亞供應5G相關設備和服務。

中新社報導，馬來西亞首相馬哈地表示，先進技術對馬國的進步起著至關重要的作用，馬國不能被拋在後面，尤其是工業4.0已經來臨之際，毫無疑問，5G是連接馬國的每個人，改變所有產業，例如製造業、農業和醫療等行業的關鍵驅動力，並將使馬國保持全球競爭力。

馬哈地指出，全球化產業協同對於支持馬國蓬勃發展的技術生態系統至關重要，很高興看到Maxis和華為的戰略合作，這將支持馬國數位經濟的快速增長。”

Maxis主席Raja Arshad認為，與華為的合作代表在馬來西亞加速5G建設承諾邁出重大進展，華為的經驗、專業與能力，將使得Maxis成為馬國領先的綜合營運商，期待繼續於5G進程中進一步密切合作。

華為公司常務董事兼運營商BG總裁丁耘表示，馬來西亞未來透過5G技術的部署，將邁入數位化高速轉型的階段，5G技術將加速物聯網的應用，這將實現端到端產業發展，支持建設馬國成為智慧國家。

今年2月，Maxis和華為簽署了5G MoU協定，全面啟動5G合作，並在馬來西亞首次啟動5G業務試驗測試，達到3Gbps的下載速度。