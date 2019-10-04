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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

廣東A級景區 5家被摘牌

2019-10-04 01:32聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

近日，廣東省完成2019年度全省A級旅遊景區評估複核工作，因服務品質與環境品質不佳，當中有5家旅遊景區被摘牌，包括兩家4A級景區、3家3A景區；7家給予警告，責令限期整改。另有6家玻璃橋、玻璃棧道、玻璃滑道因存在風險被要求整改。

據星島網，廣東省文化和旅遊廳消息指出，在全省108家旅遊景區單位的複核評估中，有5家A級景區因存在景區垃圾無及時清理、外部交通狀況差、不符合景區標準、旅遊氛圍不足、主題建築與環境不協調等原因被摘牌。包括：清遠飛來峽水利樞紐風景區、潮州東山湖溫泉度假村兩家4A級景區，惠州大亞灣清泉古寺、中山石博宇宙城、梅州西岩茶鄉度假區3家3A級景區。

兩家4A景因停業，故被摘牌。梅州西岩茶鄉度假區因垃圾未及時清理、外部交通狀況較差、旅遊氛圍不足、主體建築與環境不協調等原因被摘牌。中山石博宇宙城因不符合景區標準被摘牌。

有7家景區因服務質量差、粗放管理等原因，被予以警告處理，限期3個月內整改。包括：韶關廣東大峽谷景區（4A）、汕頭前美古村僑文化旅遊區（4A）、深圳力嘉創意文化產業園（3A）、茂名信宜西江溫泉度假村（3A）、電白區水東忠良街沉香特色步行街（3A）、肇慶四會瀑布奇石景區（3A）、四會萬興隆翡翠城景區（3A）。

廣東省文旅廳還指出有6家景區的玻璃橋、玻璃棧道、玻璃滑道等高風險項目景區，因無安全許可證，被要求限期3個月整改。包括：清遠洞天仙境生態旅遊度假區、清遠黃騰峽生態旅遊區、廣東天露山旅遊度假區、潮州紫蓮森林度假區景區、東莞隱賢山莊、佛山盈香生態園等6家經營玻璃橋。

大陸國家A級景區主要以服務品質與環境品質進行評定，其中評定標準分為：旅遊交通、流覽、旅遊安全、衞生、郵電服務、旅遊購物、綜合管理、資源和環境的保護這八大標準進行。

玻璃棧道溫泉建築
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