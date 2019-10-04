上海老字號 搭新媒體擦亮招牌

2019-10-04 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大白兔冰淇淋大白兔快閃店日前推出兩款冰淇淋。圖為民眾在上海來福士廣場購買大白兔冰淇淋。 中新社 分享 facebook 繼發布奶糖味潤唇膏之後，老字號大白兔最近又在「搞事情」，其與瑞士著名巧克力品牌歌帝梵聯合推出冰淇淋，再度成為社交媒體熱議的話題。大白兔是上海冠生園食品有限公司旗下奶糖品牌，已擁有60餘年歷史，如今，以品牌年輕化為導向的創新營銷，讓這個老品牌再度煥發光彩。

中新社報導，「不安分」的上海老字號品牌不止大白兔。和百事可樂跨界合作、在紐約時報廣場打廣告…回力鞋的多數款型雖然仍保持了92年前誕生時的經典模樣，但其在營銷創新方面卻一點也不落人後，通過與微信、微博等人氣社交媒體合作，該品牌吸引了大量年輕粉絲，去年回力鞋銷量達5300萬雙、銷售收入超過10億元（人民幣，下同）。

1937年創立于上海的「三槍」，與抖音、今日頭條、網易雲音樂等新媒體合作，用年輕人喜歡的方式與之對話，擴大了品牌在年輕人中的影響力，公司還在紐約、米蘭、東京三大時尚之都成立聯合設計工作室，促進了品牌的時尚度、活力感和國際化水平的提升。

上海製皂旗下蜂花檀香皂品牌1928年誕生在上海，經歷了90餘年的歷史變遷後依然煥發著生機。今年一月，蜂花一口氣推出55款新品，發力伴手禮市場。

「敢於創新、與時俱進」是這些老字號持久不衰的祕笈。上海冠生園食品有限公司總經理吳堅稱，大白兔品牌將更進一步地通過創新來激發活力，今後要在品牌文化挖掘、品牌IP衍生品創新，以及打入國外主流市場等方面進行更多探索。上海回力鞋業有限公司總經理陳波同樣表示：「品牌的成功是因為引入市場化機制、激發創新內生動力」。

上海的老字號曾經風靡全中國大陸，1970年代，中國人結婚必備的「三轉一響」（自行車、縫紉機、手表和收音機）必定以上海產品為首選，「上海製造」一度是時尚的代表、品質的保證。如今，上海仍然擁有222家老字號，其中品牌影響力強、具有較強市場占有率的占30%。