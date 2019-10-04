寧德茶葉 外銷增長近5成

2019-10-04 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在福建寧德福安市西北部、世界地質公園白雲山東南麓，中國百年紅茶「坦洋工夫」的發祥地—坦洋村，吸引遊人遠近而來。據大陸官方統計，作為中國大陸生產茶類最多的地市，寧德市2018年出口茶葉1.2億元（人民幣，下同），同比增長46.1%，遠銷越南、馬來西亞、美國等30多個國家和地區。

中新社報導，今年50歲的林茂清就在街邊開一間茶行。2007年，在外闖蕩多年的他，看準「坦洋工夫」的發展機遇，回到老家專心種茶、賣茶。他表示，坦洋村氣候適宜、土壤肥沃，生產出的茶帶有自然的桂圓香、蜜香。每年茶園收成也挺好，一年的收入有20多萬元，希望通過創新型的紅茶進一步打開市場。

相傳1851年到1874年間，坦洋村有胡福四（又名胡進四）者，試製紅茶成功，經廣州運銷西歐。1915年，「坦洋工夫」紅茶榮獲巴拿馬萬國博覽會金獎，成為當時歐洲最流行的飲品之一。

2006年起，在當地政府和茶界人士推動下，「坦洋工夫」逐漸復興。作為「坦洋工夫」創始人之一的施光淩傳人施元輝，2010年回鄉在投建「坦洋豐泰隆茶文化莊園」，至今已投資千萬元，這是當地最大的茶葉加工基地。

「福鼎白茶」是閩茶的另一塊金字招牌。官方數據顯示，2018年福鼎市茶園可採摘面積20.3萬畝，實現茶葉總產量2.7萬噸，其中白茶產量1.7萬噸；涉茶總產值比增25%，達56.88億元。當前，福鼎白茶已成為涉及福鼎三分之二人口的全民產業。

藉助「福鼎白茶」的品牌效應，當地茶企積極推動「福鼎白茶」出口。 創建於2009年的福鼎市品福茶業發展有限公司，2018年出口茶葉60噸、出口額1300萬元，產品遠銷德國、美國、加拿大、日本等近10個國家。該公司總經理孫晨暉表示，企業只要把控好茶園管理和茶葉質量，相信茶葉出口會逐步向好。

福鼎市茶產業發展領導小組辦公室相關負責人表示，該市在政策上給予傾斜，鼓勵企業打自主品牌，支持「福鼎白茶」推向「一帶一路」沿線國家。 伴隨「一帶一路」建設的推進，福建的武夷岩茶、安溪鐵觀音等中國名茶加速出海，寧德茶葉出口不斷增長就是一個縮影。