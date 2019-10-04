保利香港秋拍 千萬元百年普洱

2019-10-04 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



保利香港2019年秋季拍賣將於10月5日至7日在香港舉行，並在3日舉行媒體導覽。此次秋拍將首次推出普洱老茶及茶道具拍品，當中「號字級」百年普洱老茶估價最高，達680萬港元至1200萬港元。

中新社報導，首場珍稀茶葉及茶道具拍品匯聚一系列重要的中國、日本茗器及眾多陳年珍稀普洱老茶，包括享有「茶王」及「茶后」美譽的「宋聘號」和「福元昌號」。

保利香港拍賣有限公司臻品部業務經理桂湘表示，茶葉是伴隨著國家發展的重要產品，優質的陳年老茶可保存記憶中的味道。保利香港希望以拍賣形式積極推廣茶文化。

桂湘介紹，從收藏投資看，「號字級茶」被稱為「可以喝的古董」。生產於1910至1940年代的號字級一條龍．古董普洱圓茶是此次中國茗品部分的重要拍品，共有7片，總重量約2150克，估價為680萬至1200萬港元。另有印字級一條龍．陳年普洱圓茶生產於1950年代，估價280萬至450萬港元。

保利香港拍賣還將呈現眾多中西佳釀拍品，由一套共57瓶的珍藏輕井澤「藝妓」系列領銜，估價250萬至320萬港元。桂湘透露，該系列包括一支只推出過6瓶的2010年倫敦WhiskyLive限量版，擁有極高的投資收藏價值。