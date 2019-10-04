大陸互聯網教父張朝陽 要重新擦亮搜狐招牌

搜狐網創辦人張朝陽雖跌落谷底但並未喪志，要拚重新開始。 中新社 分享 facebook 搜狐網創辦人、董事局主席兼CEO張朝陽被譽為「中國互聯網教父」，騰訊CEO馬化騰、阿里巴巴創辦人馬雲都曾受他影響。在商海沉浮20載，光環不再，張朝陽宣稱，搜狐在觸底反彈的狀態，未來將重新回歸。

馬雲馬化騰曾受他影響

根據《第一財經》報導，搜狐今年9月初，宣布向其子公司「暢遊」提議現金收購全部在外流通A類普通股，如果交易完成，暢遊將成為搜狐的全資子公司，完成私有化，將在美下市。

搜狐是大陸早期網路巨頭，旗下有三家美股上市公司：搜狐、暢遊、搜狗。今年9月11日，搜狐股價12.23美元，2011年4月的搜狐股價一度突破100美元。張朝陽曾抱怨，公司價值長期被嚴重低估。搜狐今年第2季收入4.75億美元，年降2%，連續十幾個季度虧損。

回顧20年前，騰訊的創始人馬化騰聽了張朝陽關於互聯網的演講，才決定創業QICQ（即時通訊軟體QQ的前身）；早年馬雲去搜狐應聘被刷了下來。

如今翻轉局面，大陸四大網路門戶新浪、搜狐、騰訊、網易中，新浪有微博，網易有考拉（跨境購物電商）和雲音樂，騰訊更是手握王牌微信，唯獨剩下的搜狐尚未有代表作品。

張朝陽出生於1964年10月31日，陝西省西安市人，1986年畢業於清華大學物理系，同年赴美留學。1993年在麻省理工學院獲得博士學位。1994年任麻省理工學院亞太地區（中國）聯絡負責人。

1996年8月手持風險資金，回大陸創建愛特信公司，公司於1998年推出品牌網站搜狐網，同時更名為搜狐公司，2000年在那斯達克上市。

早期大陸網路大佬在鎂光燈下的還有網易創始人丁磊、新浪創始人王志東，被封為「網路三劍客」，其中，張朝陽年紀最大，也最張狂，曾經登上時尚雜誌封面，拍天安門溜冰照片，「作秀」成為他的標籤。

翻新自我 提出計畫振興

搜狐作為互聯網初代的明星企業，2008年達巔峰狀態，還拿到奧運會的贊助商，但張朝陽在公司步入巔峰時放鬆管理，把業務交給高階主管，他則忙於社交。

隨之，移動互聯網席捲而來，包括O2O、短視頻、社交、直播、新媒體等，搜狐卻似乎都沒趕上風口。

張朝陽不甘沉寂，提出振興搜狐計畫，以微博做掩護，把重心轉向搜狐新聞客戶端。2013年4月，搜狐新聞客戶端用戶量突破1億，成為大陸首個用戶數破億的新聞客戶端。

在視頻領域，搜狐視頻以1億元購買「中國好聲音」第2季獨家版權，帶動搜狐視頻移動端成長。

可惜，計畫不敵變化，在視頻領域，搜狐被資金實力更雄厚的百度、阿里、騰訊擠壓，大規模投入一段時間就開始吃不消。內部公司人事動盪更給予重擊，早年跟隨張朝陽創業的原搜狐COO王昕、CFO余楚媛等核心主管紛紛離去。如今支撐搜狐財報的除了門戶的媒體業務外，只剩下遊戲、視頻和搜索業務。

跌落過谷底的張朝陽並未喪志，他說，人生任何年齡都可以重新開始，唯有大腦不斷吸收新東西，不斷翻新自我，任何時候都能創造奇蹟。