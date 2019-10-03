三星關閉在陸最後一家手機廠 轉向高端製造

2019-10-03 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



三星在大陸最後一家位於廣東惠州的工廠也已經停工關閉，因不敵大陸競爭對手，且市場競爭日益激烈。三星稱，今後也將持續在大陸投資高端產業。

澎湃新聞報導，惠州三星電子為1992年三星最初在大陸設立的工廠之一， 綜合考慮到全球手機市場現況，為提高全球生產運營效率，不得已做出惠州工廠停產的決定。

三星聲明，進入大陸27年來，三星緊隨大陸政府的產業指導方向，及時調整產業布局以適應市場的急速發展和變化，本次惠州工廠的調整是正常的產業調整；三星在華產業布局已經轉型為符合大陸政府指導方向的高端製造產業，近六年在華高端產業持續投資，金額超過200億美元，遠高於產業調整的金額。

今年以來不斷有消息傳三星將會繼續關停最後一家在陸的惠州手機工廠，產能轉往越南、印度等國家，以應對大陸勞動力成本的上升等壓力；而在陸的中低端市場，採用DM或OEM模式。