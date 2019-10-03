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遼寧神秘首富 傳砸104億蓋飯店送老婆

2019-10-03 15:55世界日報 中國新聞組╱北京3日電

有「王健林背後的男人」之稱的遼寧首富、大連一方集團董事長孫喜雙，近日再次質押其所持萬達商管股權1000萬股，而這已是他年內第八次質押萬達商管股權。王健林是萬達集團董事長，孫喜雙可謂王健林的「骨灰級投資夥伴」。

公眾號市界報導，孫喜雙早前耗資人民幣24億元（約新台幣104億元）建造大連一方城堡豪華精選酒店，外界一致認為，這是孫喜雙送給自己夫人的禮物，因為她就是該酒店的總經理。

這家豪華酒店僅設計費用就高達人民幣8500萬元（約新台幣3.7億元）。據精品酒店網站顯示，大連一方城堡豪華精選酒店住一晚的價格至少要在人民幣1000元（約新台幣4300元）以上，而最貴的騎士套房，價格更是高達人民幣6460元（約新台幣2萬8000元）一晚。

2018年福布斯富豪榜上，孫喜雙以人民幣280億（約新台幣1219億元）財富位居遼寧富豪排行榜首位，且在全國富豪榜單中排第87名。在2016年的胡潤百富榜上，孫喜雙以人民幣305億元（約新台幣1328億元）身家，同樣位居遼寧榜首。

報導說，這位「低調」的遼寧首富，一直對外界保持足夠的「神秘感」，即便如今多次質押好友公司股權，外界也不知其意欲何為。有網友質疑，不想當「王健林背後的男人」了。

據時代周報此前報導，孫喜雙是吉林人，只比1954年出生的王健林大一歲，原本從政，在做過一段貿易工作後，才進軍房地產行業。

2001年，孫喜雙籌辦創建大連一方集團，進軍房地產大賺一筆，並為此後的大規模投資萬達集團、百年人壽等公司做好鋪墊。

2004年，房地產行業政策調控收緊，孫喜雙與王健林帶著一方集團和萬達，共同開發北京CBD萬達廣場，一頭扎進商業地產領域。

報導說，此後，孫喜雙還與王健林一起投資長白山國際旅遊度假區、西雙版納國際度假區、大連金石國際旅遊區等項目，兩人賺得盆滿缽滿。

直到2014年12月，萬達商業地產在港交所主板掛牌上市，持有6.3%股權，成為唯一持股超5%自然人股東的孫喜雙，此時外界才注意到，原來在王健林「背後」，還有這樣一位摯友級的合作夥伴，「王健林背後的男人」的稱號也隨之而來。

據一方集團官網顯示，集團發展至今，已形成戰略投資、醫療健康、文旅體育、城市運營四大核心業務，遍及北京、上海、深圳、雪梨、東京等多個地區，總資產超過人民幣500億（約新台幣2177億元）。

孫喜雙今年8次質押萬達商管股權，卻砸新台幣104億蓋大連一方城堡。圖／取自微博
孫喜雙今年8次質押萬達商管股權，卻砸新台幣104億蓋大連一方城堡。圖／取自微博
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大連一方集團董事長孫喜雙（右二）與王健林（左二）是至交。圖／取自微博
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王健林人民幣房地產
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