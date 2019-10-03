下跌趨勢難扭轉 專家估Q3大陸經濟成長跌至6.1%

2019-10-03 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



展望大陸經濟形勢，中原銀行首席經濟學家王軍今（3）日表示，預計經濟增速下行趨勢暫時難以扭轉，第3季單季增速將慣性下滑至6.1%；不過，因大陸調降政策利率效應下半年將顯現，第4季有望回穩。

第一財經報導，王軍表示，預計第3季工業增加值增速小幅回升至4.6%，社會消費品零售總額增速溫和反彈至7.8%，固定資產投資小幅回落至5.4%。

預測第4季經濟，王軍認為，鑒於經濟下行壓力還在加大，及時、適度調降政策利率（MLF、TMLF），有利於通過LPR機制直接有效降低實體經濟部門的融資成本，降低政府和企業的存量債務負擔。有利於降息提振總需求，降低居民高槓桿對消費的壓制，這對於穩定和擴大消費需求、提高企業投資需求，確保第4季乃至明年經濟運行預期目標的達成至關重要。

今年第3季大陸經濟的內外部環境更加複雜嚴峻。中國銀行研究院發布的「2019年四季度經濟金融展望報告」顯示，外部需求放緩疊加海內需求疲弱，大陸經濟下行壓力繼續增大，預計第3季大陸GDP增速將進一步放緩至6%，將在第4季回穩，2019全年GDP增6.2%左右。