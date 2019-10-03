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影／中國貪官收賄被捕 滿屋金條影片曝光網友存疑

2019-10-03 11:50聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中國共產黨海南省委常委、海口市委書記張琦9月初突然垮台，網路近日盛傳他的住處被起出13.5公噸黃金。如果屬實，張琦貪污腐敗程度可說是令人瞠目結舌。

中共中央紀委國家監委官網9月6日公告張琦涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《香港01》指出，張琦是2019年以來被查的第17名高官，也是中共十九大後第4名在任被查的省級黨委常委、第2名在任被查的省會首府城市市委書記。

由於張琦前一天正常出席海南省的官方活動，「落馬」可稱是毫無預兆。

根據推特流傳、據稱是張琦家中的影像，有人蹲在地上整理大批大小金磚、金條和金元寶，一旁置物架上還有許多袋金條。

《每日郵報》指出，根據國際金價，13.5公噸黃金價值約5.2億英鎊（折合約新台幣197.75億元）。此外，張琦還被爆料帳上另有來路不明的人民幣2680億元（折合約新台幣1兆1802億元），並有多筆豪宅房產。

如果這些疑似貪汙所得屬實，張琦身家甚至會超過中國首富馬雲。影片與相關新聞據稱在中國境內被屏蔽，目前仍無法確認真偽。

有推特用戶表示「金韭菜被割，爽！」、「藏富於官」，但因為數字實在驚人到匪夷所思，也有推特用戶指「真敢編啊」、「看到人民幣2000多億那句的時候我就不太信了」，「那麼多黃金，鐵架根本頂不住」，「為什麼我看到這些滿腦子想到的都是巧克力金元寶，巧克力金條，巧克力金幣，巧克力金磚」。

中共海南省委常委、海口市委書記張琦（左）9月初突然因涉嫌嚴重違紀違法被抓，網路近...
中共海南省委常委、海口市委書記張琦（左）9月初突然因涉嫌嚴重違紀違法被抓，網路近日盛傳他的住處被起出價值台幣198億的13.5公噸黃金，還被爆料帳上有著來路不明的新台幣1兆1802億元資金和多筆豪宅房產，但相關資訊目前仍無法確認真偽。畫面翻攝：Daily Mail
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