新疆邊民互市試點 人流量交易額穩步增長

2019-10-03 02:27 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年6月，地處中國大陸、哈薩克邊境的巴克圖口岸成為新疆首個邊民互市轉型發展試點口岸。自邊民互市試點項目6月18日正式運營以來，巴克圖互市人流量、過貨量和商品交易額均得到穩步增長。

中新社報導，據新疆塔城市披露，6月18日至9月19日，巴克圖中哈邊民互市人流量近12萬人次。其中，中方逾11萬人次、哈方逾4200人次；交易總額近5000萬元（人民幣，下同）。

該試點項目一期核心建築—絲路文化商品城的銷售總額逾3000萬元，其中哈方商鋪的銷售額達逾2400萬元。

該商品城共有63個商鋪及物流快遞區，其中哈國商品區商鋪38個，中國商品區商鋪25個。此外，6月18日至9月19日期間，邊民互市的總過貨量逾8900噸，結算量為7700多噸，交易額為1900多萬元。

入駐絲路文化商品城的中國商戶戴金萍說：「邊民互市為我們和哈國企業搭建起貿易的橋梁，一方面能吸引中國各地消費者，另一方面也增進了中哈兩國商貿合作」。

為進一步促進邊境外貿發展壯大，2018年8月，新疆明確先行在巴克圖口岸、伊爾克什坦口岸啟動邊民互市貿易轉型發展試點工作。

今年6月，巴克圖口岸成為新疆首個邊民互市轉型發展試點口岸。「提檔升級」後的巴克圖邊民互市貿易區較以往有許多不同。

進入互市貿易區的商品不受金額限制，在互市貿易區內進行查驗；出互市貿易區時享受每人每日8000元人民幣免稅政策；哈薩克斯坦公民可三日免簽證進入巴克圖口岸邊民互市貿易區開展貿易。

有著200多年通商歷史的巴克圖口岸，距離塔城市僅12公里，是中國大陸連接俄羅斯及通往中亞各國最便捷的口岸之一，素稱「準噶爾門戶」、「中亞商貿走廊」。

「升級版」邊民互市運營後，巴克圖口岸將建設成為進出口貨物的集散地、物流產業的聚集區，進而帶動中哈經貿合作加速發展。