白馬湖論壇 探討兩岸文創合作

2019-10-03 02:31 聯合報 大陸新聞中心／杭州報導



第二十屆兩岸文化創意產業高校研究聯盟白馬湖論壇，日前在杭州舉行。 圖／本報杭州傳真 分享 facebook 作為第13屆杭州文化創意產業博覽會的重頭戲，第20屆兩岸文化創意產業高校研究聯盟白馬湖論壇，日前在杭州舉行。本屆論壇以「創意共生．兩岸共贏」為主題，來自兩岸百餘所高校、科研機構、行業協會及文創企業的200多位嘉賓齊聚一堂，共同探討新形勢下兩岸文創合作的路徑與未來。

海峽兩岸文化創意產業高校研究聯盟論壇自2012年落戶杭州以來，成為兩岸推進文化創意產業交流合作的重要平台，為杭州造全大陸文化創意中心和兩岸文創產業合作實驗區，做出重要貢獻。兩岸及港澳地區專家學者帶來的寶貴經驗和精彩觀點，為兩岸搭建思想交流、觀點碰撞的平台；也為杭州提供了很好的學習機會，對杭州發展文化創意產業、推進創新型城區建設，有很大的啟示作用。

今年是聯盟成立10周年，經過聯盟理事會和秘書處廣泛徵求意見，評選出「聯盟品牌活動服務獎」、「推動聯盟學術成長獎」、「推動聯盟文化交流獎」和「聯盟創建功勳獎」等四個獎項。

中國傳媒大學副校長劉延平表示，作為「兩岸文化創意產業高校研究聯盟」的發起單位、理事長單位和秘書長單位，中國傳媒大學一直以來都非常重視文化創意產業的學科建設和學術研究。本次論壇提出「創意共生」，就是要以文化創意、科技創新為引領，促進文化創意產業不同門類、文化創意產業與相關產業的深度融合。為此，在兩岸的文創交流中，要進一步地深化合作、創新機制。

台灣文化創意產業工會名譽理事長陳良沛表示，文化創意如果沒有認同，沒有共鳴，就沒有所謂的文化創意。溯源是兩岸文化創意最重要的起點。可以想辦法在已知的陶瓷文化、茶文化、酒文化、竹文化上求未知，探討共同擁有的文化價值。

聯盟理事長、中國傳媒大學文化發展研究院院長范周指出，從2008到2018年，遊戲產業是增速最快的一個行業。與此同時，中國大陸遊戲用戶已經達到6億多人，這個巨大的市場，對推動大陸的電競項目成為正式的比賽項目，產業發展有一個良好的基礎。2022年的杭州亞運會電競項目，將成為正式的比賽項目；由此大陸國家體育總局正式成立了大陸第99個競賽管理中心，電競也變成了世界奧運會的一個候選項目；中國傳媒大學在動畫學院成立了電競專業，從本科到博士，今後打遊戲可以做到為國增光。