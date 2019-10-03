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十一訂貨潮 義烏商貿迎高峰

2019-10-03 02:31聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

今年十一期間，義烏正迎來新的訂貨高峰。義烏小商品市場經營戶祝瑞棠，做了23年旗幟生意，今年是生意最好的一年，銷量可以說是猛增。

中新社報導，像祝瑞棠這樣經營旗幟生意的在義烏還有一百多家。義烏是中國外貿出口的風向標之一。1980年代的義烏一窮二白，該縣「一條馬路七盞燈，一個喇叭響全城」。由於土地貧瘠，許多膽大的義烏人冒著被扣上「投機倒把」帽子的風險走街串巷，這群「貨擔郎」也是最早的弄潮兒。

1982年，義烏宣布開放市場，周邊縣市的擺攤人如潮水般湧來。打破禁錮後，義烏市場快速發展，歷經5代變遷11次擴建，現在的義烏國際商貿城經營26個大類180萬個單品，一走進去就像被吞沒在小商品的海洋。

開放之初，義烏人從未想過有一天會把生意做到海外；來自巴基斯坦的阿酷，也沒想到，有一天他會把一個中國的城市當成家。2000年，在別人的介紹下，阿酷來到義烏，淘到一批物美價廉的五金，帶回巴基斯坦後十分受歡迎。此後他便經常來義烏採購，現在已經定居在義烏，成為新義烏人。

阿酷剛到義烏的兩年，見證義烏市場發展的兩個重要節點：2001年，中國正式加入WTO，義烏外貿迎來春天；2002年，義烏國際商貿城一期投入使用。

與此對應地，前來義烏「淘金」的外商也呈直線上升，現在每年來義烏採購的外商超過50萬人次，有100多個國家和地區的1.3萬多名境外客商常駐義烏。

2014年，依託「一帶一路」倡議，義新歐中歐班列開通，義烏迎來新的發展機遇。盟德西班牙商品中心董事長周旭鋒敏銳地捕捉到這一巨大商機，開啟新的淘金之旅—通過首趟去馬德里的班列，運送兩個集裝箱的義烏小百貨。

「成本不比海運貴多少，時間卻從原來的40天縮短至十幾天，節省了一半時間！」嘗到甜頭後，周旭鋒就成了中歐班列的鐵桿貨主。

隨著「義新歐」的來回飛馳，促進中歐市場深度融通。今年1至8月，義烏對「一帶一路」沿線國家累計出口904.7億元人民幣，同比增長7.0%。

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