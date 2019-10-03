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中國承建 阿根廷最大光伏電站完工

2019-10-03 02:27聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

由中國大陸企業承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏發電項目機械完工儀式，10月1日在胡胡伊省項目現場舉行。該項目投入使用後將成為阿根廷最大的光伏發電項目，阿北部高原地區長期缺電的歷史將得以改變。

新華社報導，該項目位於胡胡伊省高查瑞地區，項目場址海拔超過4000公尺，日照資源極為豐富，是全球最適合發展光伏發電的地區之一。2017年，中國電建集團和上海電力建設有限責任公司聯合中標這一項目；2018年4月，項目正式開工，設計總裝機容量315兆瓦，總合同金額3.9億美元。

中國駐阿根廷大使鄒肖力在儀式現場的視頻致辭中表示，17個月來，中阿兩國建設者精誠協作，克服高原寒冷、乾旱等惡劣自然條件，高效完成任務，在廣袤荒涼的高原上建成了阿根廷乃至南美洲最大的光伏電站。

鄒肖力說，目前中國在阿工程承包項目累計合同金額已超過200億美元。高查瑞光伏電站、聖克魯斯水電站、貝爾格拉諾貨運鐵路等一大批在建和擬建基礎設施項目是中阿相互尊重、互利共贏的生動寫照，極大地豐富和深化了中阿全面戰略夥伴關係。

阿根廷總統馬克里也通過視頻連線向項目完工表示祝賀。他說，高查瑞項目建成後能解決至少6萬戶阿根廷家庭的用電需求，這將是胡胡伊省轉變為電力大省的開始。

據悉，項目在建設過程中為當地創造了約1500個直接工作崗位和近萬個間接工作機會，建成後預計每年還將為阿根廷政府帶來超過5000萬美元的財政收入。

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