Tesla中國超級工廠擬本月投產

2019-10-02 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國電動車製造商特斯拉(Tesla)中國超級工廠3號，據計劃本月開始投產。不過，由於訂單、人工與供應商的不確定性，目前尚未清楚何時能達到年底生產目標。