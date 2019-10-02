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Tesla中國超級工廠擬本月投產

2019-10-02 16:39聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)中國超級工廠3號，據計劃本月開始投產。不過，由於訂單、人工與供應商的不確定性，目前尚未清楚何時能達到年底生產目標。

路透社引述消息人士稱，該工廠的新電池組設施目前正處於建設中。特斯拉計劃在中國上海的新工廠每周至少生產1000輛Model 3，其量產計劃對特斯拉達到年總產量50萬輛汽車的目標至關重要。

特斯拉中國超級工廠3號，傳本月開始投產。(路透社資料照片)
特斯拉中國超級工廠3號，傳本月開始投產。(路透社資料照片)
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