A股第3季封關，券商看好第4季行情

2019-10-01 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



9月30日是大陸十一假期前A股最後一個交易日，同時也是第3季的封關日，展望10月行情，券商認為短期內市場缺乏明顯的催化，將會進入整固狀態，但繼續看好A股第4季行情向上。

上證指數9月30日收報2,905.19點，跌幅0.92%，9月月線累計上漲0.66%。展望十一假期後的行情，多家券商認為從歷史情況來看，A股上漲的機率頗大。

根據滬深交易所發布的公告，10月1日（周二）至10月7日（周一）休市，10月8日（周二）開市。

證券時報報導，A股9月呈現前高後低格局，但總體仍是上漲，上證指數漲幅0.66%，結束之前兩個月的連續跌勢；深證成指、中小板指和創業板指分別上漲0.86%、1.95%和1.03%，均連續四個月上漲。

今年第3季上證指數累計下跌2.47%，不過深證成指、中小板指、創業板均大幅上漲，漲幅分別為2.92%、5.62%和7.68%，在亞太地區表現總體較好。

從類股表現來看，電子、非銀金融、電腦、食品飲料等行業表現優於大盤，農林牧漁、鋼鐵、採掘、房地產等類股遜於大盤。對於10月行情，招商證券的策略觀點認為，短期內市場缺乏明顯的催化，將會進入整固狀態。

天風證券表示，從歷史表現來看，過去十年來，十一假期前一周市場漲跌互見，後一周上證指數有8年為上漲，整個10月行情有7年為上漲。從風險控制的角度，假期前多數資金選擇兌現的可能性較大，但考慮假期後上漲機率大，建議維持中等偏高倉位。

東興證券認為，十一黃金周的帶動作用疊加後期消費政策預期或將延續「金九銀十」行情，同時第3季報披露在即，消費類股業績穩定性將再次體現。

對於今年第4季的市場行情，東方證券認為，繼續看好A股行情向上，但上漲不會一蹴而就，仍存在反覆的可能，建議倉位較高的投資人勿丟失手中籌碼，有倉位空間的投資人可以逢低加倉。

財富證券的策略觀點也認為，第4季上證指數將圍繞3,000點、保持在2,800點至3,200點區間震盪的格局，在經濟下行週期中，市場將更關注分子端業績，消費、金融價值龍頭估值將保持穩定。