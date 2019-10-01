親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌！尋獲2罹難者 仍有4人失聯搜救中

A股第3季封關，券商看好第4季行情

2019-10-01 22:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

9月30日是大陸十一假期前A股最後一個交易日，同時也是第3季的封關日，展望10月行情，券商認為短期內市場缺乏明顯的催化，將會進入整固狀態，但繼續看好A股第4季行情向上。

上證指數9月30日收報2,905.19點，跌幅0.92%，9月月線累計上漲0.66%。展望十一假期後的行情，多家券商認為從歷史情況來看，A股上漲的機率頗大。

根據滬深交易所發布的公告，10月1日（周二）至10月7日（周一）休市，10月8日（周二）開市。

證券時報報導，A股9月呈現前高後低格局，但總體仍是上漲，上證指數漲幅0.66%，結束之前兩個月的連續跌勢；深證成指、中小板指和創業板指分別上漲0.86%、1.95%和1.03%，均連續四個月上漲。

今年第3季上證指數累計下跌2.47%，不過深證成指、中小板指、創業板均大幅上漲，漲幅分別為2.92%、5.62%和7.68%，在亞太地區表現總體較好。

從類股表現來看，電子、非銀金融、電腦、食品飲料等行業表現優於大盤，農林牧漁、鋼鐵、採掘、房地產等類股遜於大盤。對於10月行情，招商證券的策略觀點認為，短期內市場缺乏明顯的催化，將會進入整固狀態。

天風證券表示，從歷史表現來看，過去十年來，十一假期前一周市場漲跌互見，後一周上證指數有8年為上漲，整個10月行情有7年為上漲。從風險控制的角度，假期前多數資金選擇兌現的可能性較大，但考慮假期後上漲機率大，建議維持中等偏高倉位。

東興證券認為，十一黃金周的帶動作用疊加後期消費政策預期或將延續「金九銀十」行情，同時第3季報披露在即，消費類股業績穩定性將再次體現。

對於今年第4季的市場行情，東方證券認為，繼續看好A股行情向上，但上漲不會一蹴而就，仍存在反覆的可能，建議倉位較高的投資人勿丟失手中籌碼，有倉位空間的投資人可以逢低加倉。

財富證券的策略觀點也認為，第4季上證指數將圍繞3,000點、保持在2,800點至3,200點區間震盪的格局，在經濟下行週期中，市場將更關注分子端業績，消費、金融價值龍頭估值將保持穩定。

創業房地產
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

印度讓步 RCEP談判取得進長 可望於明年簽署

2019-10-01 19:32

備戰雙11 卡地亞等逾百名牌進駐天貓

2019-10-01 19:30

港青看西藏：資源優勢轉化為經濟優勢

2019-10-01 01:42

海南律師業 對外開放加大

2019-10-01 01:41

陸版特斯拉 慘虧968億

2019-10-01 00:55

陸電動車銷量降幅 擴大

2019-10-01 00:54

PayPal收購國付寶70%股權

2019-09-30 23:31

大陸慶典前報喜 市場鬆口氣

2019-09-30 23:31

陸製造業PMI彈升 經濟解壓

2019-09-30 23:31

余承東談華為6G：正在研發 還需要10年時間

2019-09-30 22:08

發改委2020糧食分配：小麥90%國營貿易配額

2019-09-30 17:18

60歲王兆星 卸任大陸銀保監會副主席

2019-09-30 17:18

滬指跌26點 首三季漲16%

2019-09-30 16:01

中金：大陸第三季GDP料僅增6% PPI續下行

2019-09-30 15:29

零售、旅遊業不忙了…日媒：中美貿易戰讓十一商戰失色

2019-09-30 14:58

黑龍江自貿區綏芬河片區揭牌 打造中俄木業

2019-09-30 14:51

中共十一前賀禮！9月製造業反彈 分析：經濟下行暫緩解

2019-09-30 14:15

陸十一國慶前 陸港股陷整理

2019-09-30 14:08

易綱：金融風險收斂 市場料有積極變化

2019-09-30 13:48

香港富商捐地響應北京 陸媒進逼要李嘉誠表態

2019-09-30 13:41

華為全球旗艦店深圳開業 5G覆蓋全店

2019-09-30 12:23

滬指半日跌11點 深成指跌59點

2019-09-30 12:09

上海地產巨鱷戴志康 涉非法集資300億被拘捕

2019-09-30 11:54

十一黃金周前夕 A股早盤一度跌逾1%

2019-09-30 11:46

大陸官方9月製造業PMI 49.8 創近5個月新高

2019-09-30 11:44

9月財新中國製造業PMI 51.4 連3月回升

2019-09-30 11:44

中國國慶前 陸港股今日早盤陷整理

2019-09-30 10:57

江西首家民營銀行成立 金融大軍添勁旅

2019-09-30 00:28

扭轉劣勢 外商看好陸西部商機

2019-09-30 00:27

百年工業搖籃 唐山轉型綠基地

2019-09-30 00:27

大陸中車株機 助力印度築地鐵夢

2019-09-30 00:24

百年口岸綏芬河 力推中國沿邊自貿區建設

2019-09-30 00:23

河北永清 鴨梨飄香助農增收

2019-09-30 00:23

智能碼頭 助天津港提質增效

2019-09-30 00:22

大陸．資金．對策／保稅區企業一般納稅人新政策解析

2019-09-29 22:59

美表態限制美企對中投資 陸重申保護外商合法利益

2019-09-29 22:59

陸商務部：中日韓將加快自貿協定談判

2019-09-29 18:52

陸商務部：大陸支持、鼓勵、保護外資的決心不變

2019-09-29 18:08

陸商務部部長：大陸吸收外資 入世界前列

2019-09-29 17:31
看更多

熱門文章

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

史上最貴車禍！造價上億高速列車對撞 車頭瞬間炸裂

2019-10-01 12:02

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

台3分析師驚傳在上海收押 1人潛逃回台

2019-10-01 12:17

香港反送中抗爭傳行刑式開槍 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-01 18:15

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共建政70周年 北京歡慶、香港抗爭兩樣情

2019-10-01 00:35

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

陸版特斯拉 慘虧968億

2019-10-01 00:55

港警證實警員荃灣開實彈槍 有示威者中槍送院

2019-10-01 17:48

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32

影／香港十一遊行 示威者「紮衣」防港警配槍臥底

2019-10-01 18:05

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

反送中示威不斷至少15人傷 港鐵31站關閉

2019-10-01 18:08

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

花逾5萬元買到「一次性」洋裝？ 杭州女崩潰了

2019-10-01 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top