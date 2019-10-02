親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美商首家 PayPal登陸 挑戰支付寶、財付通

2019-10-02 02:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

美國公司PayPal近日成為首家進入中國的外資支付機構。不過，在支付寶和微信支付已在中國第三方支付享有逾9成市占率的情況下，外資機構短期很難打破此格局。

據大陸「第一財經」披露，PayPal通過旗下美銀寶信息技術（上海）有限公司收購國付寶70%的股權，成為國付寶實際控制人並進入中國支付服務市場。9月30日，國付寶發布消息，表示中國人民銀行批准了這項股權變動申請。

報導引述中關村互聯網金融研究院首席研究員、國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼指出，此次PayPal正式進入中國大陸支付服務市場，具有多重意義，但也面臨挑戰。支付寶和財付通的市場地位短期內難以撼動；加上大陸第三方支付機構的費率約為千分之五，比國際上1.5%至2%的收費低，短期內外資支付機構很可能將發展重點放在跨境支付。

去年3月，中國人民銀行發布公告，為外資支付機構進入中國市場明確了准入條件和監管要求，打開市場大門。

在中國大陸，消費者透過手機等設備使用第三方支付非常普遍。根據艾瑞咨詢發布2019年第一季中國第三方支付數據報告，支付寶、財付通（微信支付）分別有53.8%和39.9%的市占率。

PayPal在全球擁有超過2.86億活躍支付帳戶，支持100多種貨幣交易。董希淼說，跨境支付或許會成為下一個藍海。作為擁有豐富跨境支付經驗的外資支付巨頭，PayPal或將集中資源大力發展跨境支付，同時發揮併購國付寶的優勢，在此基礎上培育和形成差異化的競爭能力。

外資中國人民銀行微信
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

網易教育科技公司 赴美IPO

2019-10-01 23:24

德陽東電研製 大陸首台10兆瓦風機下線

2019-10-02 02:05

陸軟體業收入 中部增25% 平均14.9%

2019-10-02 02:04

1G只要5毛？ 5G最快本月開售

2019-10-02 01:47

百行徵信碰釘 阿里、騰訊拒交客戶資料

2019-10-02 01:01

各有盤算…數據共享不易

2019-10-01 23:08

A股第3季封關，券商看好第4季行情

2019-10-01 22:48

印度讓步 RCEP談判取得進長 可望於明年簽署

2019-10-01 19:32

備戰雙11 卡地亞等逾百名牌進駐天貓

2019-10-01 19:30

港青看西藏：資源優勢轉化為經濟優勢

2019-10-01 01:42

海南律師業 對外開放加大

2019-10-01 01:41

陸版特斯拉 慘虧968億

2019-10-01 00:55

陸電動車銷量降幅 擴大

2019-10-01 00:54

PayPal收購國付寶70%股權

2019-09-30 23:31

大陸慶典前報喜 市場鬆口氣

2019-09-30 23:31

陸製造業PMI彈升 經濟解壓

2019-09-30 23:31

余承東談華為6G：正在研發 還需要10年時間

2019-09-30 22:08

發改委2020糧食分配：小麥90%國營貿易配額

2019-09-30 17:18

60歲王兆星 卸任大陸銀保監會副主席

2019-09-30 17:18

滬指跌26點 首三季漲16%

2019-09-30 16:01

中金：大陸第三季GDP料僅增6% PPI續下行

2019-09-30 15:29

零售、旅遊業不忙了…日媒：中美貿易戰讓十一商戰失色

2019-09-30 14:58

黑龍江自貿區綏芬河片區揭牌 打造中俄木業

2019-09-30 14:51

中共十一前賀禮！9月製造業反彈 分析：經濟下行暫緩解

2019-09-30 14:15

陸十一國慶前 陸港股陷整理

2019-09-30 14:08

易綱：金融風險收斂 市場料有積極變化

2019-09-30 13:48

香港富商捐地響應北京 陸媒進逼要李嘉誠表態

2019-09-30 13:41

華為全球旗艦店深圳開業 5G覆蓋全店

2019-09-30 12:23

滬指半日跌11點 深成指跌59點

2019-09-30 12:09

上海地產巨鱷戴志康 涉非法集資300億被拘捕

2019-09-30 11:54

十一黃金周前夕 A股早盤一度跌逾1%

2019-09-30 11:46

大陸官方9月製造業PMI 49.8 創近5個月新高

2019-09-30 11:44

9月財新中國製造業PMI 51.4 連3月回升

2019-09-30 11:44

中國國慶前 陸港股今日早盤陷整理

2019-09-30 10:57

江西首家民營銀行成立 金融大軍添勁旅

2019-09-30 00:28

扭轉劣勢 外商看好陸西部商機

2019-09-30 00:27

百年工業搖籃 唐山轉型綠基地

2019-09-30 00:27

大陸中車株機 助力印度築地鐵夢

2019-09-30 00:24

百年口岸綏芬河 力推中國沿邊自貿區建設

2019-09-30 00:23
看更多

熱門文章

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

反送中／港警近距離開槍！子彈距心臟僅3公分 高中生命危

2019-10-01 18:47

史上最貴車禍！造價上億高速列車對撞 車頭瞬間炸裂

2019-10-01 12:02

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

香港反送中抗爭傳行刑式開槍 黃之鋒：這是謀殺

2019-10-01 18:15

台3分析師驚傳在上海收押 1人潛逃回台

2019-10-01 12:17

港十一抗爭衝突激烈 31受傷2命危

2019-10-01 21:10

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

中共閱兵秀肌肉 軍事專家：劍指美國

2019-10-01 20:52

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

反送中／港警近距離開槍！高中生心臟險挨轟 已取出子彈碎片

2019-10-01 21:51

中共大閱兵 習核心在逢九魔咒中的慶典

2019-10-01 20:26

油麻地兩港警受傷血流滿面 曾向天空開槍

2019-10-01 18:49

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

港警對反送中示威者展開大拘捕 51人被抓

2019-10-01 20:34

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

港警證實警員荃灣開實彈槍 有示威者中槍送院

2019-10-01 17:48

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

香港十一示威51人受傷入院2人危殆 年紀最小11歲

2019-10-01 22:15

中共閱兵車兩張神秘車牌 藏重大政治密碼

2019-10-01 21:38

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

影／香港十一遊行 示威者「紮衣」防港警配槍臥底

2019-10-01 18:05

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

香港警方警告多區出現暴動 籲港人切勿外出

2019-10-01 19:55

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

反送中示威不斷至少15人傷 港鐵31站關閉

2019-10-01 18:08

陸媒介紹今年「十一」閱兵的7個首次

2019-10-01 17:48

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

花逾5萬元買到「一次性」洋裝？ 杭州女崩潰了

2019-10-01 16:50

香港示威者多區聚集 港府嚴正以待

2019-10-01 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top