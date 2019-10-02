美商首家 PayPal登陸 挑戰支付寶、財付通

2019-10-02 02:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



美國公司PayPal近日成為首家進入中國的外資支付機構。不過，在支付寶和微信支付已在中國第三方支付享有逾9成市占率的情況下，外資機構短期很難打破此格局。

據大陸「第一財經」披露，PayPal通過旗下美銀寶信息技術（上海）有限公司收購國付寶70%的股權，成為國付寶實際控制人並進入中國支付服務市場。9月30日，國付寶發布消息，表示中國人民銀行批准了這項股權變動申請。

報導引述中關村互聯網金融研究院首席研究員、國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼指出，此次PayPal正式進入中國大陸支付服務市場，具有多重意義，但也面臨挑戰。支付寶和財付通的市場地位短期內難以撼動；加上大陸第三方支付機構的費率約為千分之五，比國際上1.5%至2%的收費低，短期內外資支付機構很可能將發展重點放在跨境支付。

去年3月，中國人民銀行發布公告，為外資支付機構進入中國市場明確了准入條件和監管要求，打開市場大門。

在中國大陸，消費者透過手機等設備使用第三方支付非常普遍。根據艾瑞咨詢發布2019年第一季中國第三方支付數據報告，支付寶、財付通（微信支付）分別有53.8%和39.9%的市占率。

PayPal在全球擁有超過2.86億活躍支付帳戶，支持100多種貨幣交易。董希淼說，跨境支付或許會成為下一個藍海。作為擁有豐富跨境支付經驗的外資支付巨頭，PayPal或將集中資源大力發展跨境支付，同時發揮併購國付寶的優勢，在此基礎上培育和形成差異化的競爭能力。