陸軟體業收入 中部增25% 平均14.9%

2019-10-02 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據中國大陸工業和信息化部9月30日發布的數據顯示，2019年1月至8月，中國大陸軟件和信息技術服務業（以下簡稱軟件業）完成業務收入4.49兆元（人民幣，下同），增長14.9%。其中，中部地區增長突出，增速超過25%。

中新社報導，數據顯示，今年1月至8月，中國大陸軟件業保持平穩發展態勢，業務收入較快增長，利潤總額增速放緩，軟件出口小幅回升，從業人員工資水平有所回升。

分領域看，工業軟件增長迅速，同比（比上一年同期）增長19.1%，增速同比提高5個百分點；信息技術服務實現收入26476億元，同比增長16.9%，在全行業收入中占比為59.0%。

軟件業務收入居前的廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海，軟件業務收入合計占中國大陸7成以上，增速都在10%以上。部分中西部省份增速突出，如雲南軟件業務收入增長85%，廣西增長82.7%，江西增長72%，海南增長55.8%。中部地區完成軟件業務收入2307億元，增長25.5%，增速同比提高8.5個百分點，高出全中國大陸平均水平10.6個百分點。

據統計，1月至8月，軟件業從業人數增長到635萬人，同比增長5.2%；從業人員工資總額同比增長13.1%，人均工資增長7.5%，比1月至7月回升0.9個百分點。