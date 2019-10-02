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1G只要5毛？ 5G最快本月開售

2019-10-02 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大力推進5G發展。圖為重慶解放碑商圈擺放的「5G」 標識。 中新社資料照
中國大力推進5G發展。圖為重慶解放碑商圈擺放的「5G」 標識。 中新社資料照
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中國聯通9月30日宣布開啟5G套餐預約。此前，中國移動和中國電信也開啟5G套餐的預約活動。預約活動的折扣力度與用戶網齡掛鉤。三大運營商在5G套餐方面將步調一致，最快有望10月內上市開售。

廣州日報報導，在中國聯通的預約介面上看到，即日起至5G套餐正式上市前，預約5G套餐可享受相關折扣優惠，網齡3年及以上用戶享7折優惠，網齡3年以內及新入網用戶享8折優惠。用戶成功預約後，可享受自訂購中國聯通全大陸統一5G套餐次月起連續6個月內5G套餐折扣優惠。在頁面上還有4款5G手機可享受優惠活動，降價幅度從400~600元（人民幣，下同）不等。

另外，兩大運營商的預約活動的折扣力度也與用戶網齡掛鉤，中國移動表示，預約客戶自領取5G套餐折扣優惠之日起三個月內如訂購中國移動全網統一套餐，則訂購後可連續6個月享受套餐費折扣。網齡越長優惠越多，網齡5年及以上享7折優惠，網齡5年以內享8折優惠。中國電信則顯示網齡三年及以上享受7折優惠，3年以下（及新用戶）享受8折優惠。

至於5G套餐價格如何？此次預約活動中，三大運營商均未透露5G套餐的具體內容。不過，在中國聯通2019年度中期業績發布會上，中國聯通董事長兼首席執行官王曉初曾表示，目前聯通推出的5G功能包費用最低為190元。

有運營商內部人士向媒體透露，目前5G套餐各檔位價格也已基本確定，比起4G套餐價格並不會高多少，目前的重點工作在於5G網路的體驗。另外，有業內人士表示，三大運營商在5G套餐方面將步調一致，最快有望10月內上市開售。

同時，流量單價不斷下探也是必然趨勢。「在5G的時候，1G流量價格可能就是1元或者是5毛。」有業內人士表示。

電信運營商們也勸消費者放寬心。曾有運營商高層表示，在未來的5G時代，運營商們可能會按10元/10GB的價格來收取流量資費。而中國聯通則表示可以把資費控制在1GB/0.5元以內。有業內觀點認為，運營商將結合4G時代下互聯網免流量卡如大王卡、米粉卡的某些特性，再針對大流量的行業使用者，根據不同用途收費，這也將更符合消費者的流量使用習慣。

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