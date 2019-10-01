印度讓步 RCEP談判取得進長 可望於明年簽署

2019-10-01 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



上海第一財經報導，東協十國與中國大陸、印度、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等16國間的自貿協定「區域全面經濟合作夥伴關係協定」（RCEP），在歷經長達七年的馬拉松式談判後，終於在印度同意讓步後取得實質性進展，可望於明年簽署。

RCEP自2012年11月開啟磋商以來，直至去年各國才許諾力爭在今年底前結束談判。對於談判之所以遲遲無具體進展，中國國際問題研究所世界經濟與發展研究部副研究員張梅表示，猶豫不決的印度是致使協議陷入僵局的主要糾結點。

不過，據印度媒體報導，在日前於越南舉行的最後一輪磋商中，此前遲不肯讓步的印度同意對其他成員國減免關稅，其中80%的中國產品將得到優惠待遇。按計劃，印度將立即對28%的中國產品取消關稅，其餘從中國進口的產品關稅會在5年、10年和15年內分批取消。

中國社會科學院亞太經合組織與東亞合作秘書長沈銘輝指出，此次印度態度軟化在談判一拖再拖後無疑是個好消息。從區域內看，有利於開拓地區生產網絡、便利地區貿易；從區域外看，對反擊貿易保護主義、維護區域經濟一體化的進展也有較強的象徵意義。

報導稱，印度終於在此時讓步的原因，一方面是因印度不願錯過RCEP此一歷史性機遇和平台，另一方面也是各方共同努力、相互讓步的結果。

張梅透露，「其實今年上半年已有成員國放出風聲說，如果印度再堅持立場不鬆動的話，會開啟預案將RCEP分成兩個部分來談。換言之，就是不把印度囊括在第一批達成協議的成員國中。這對印度來說可能是喪失了一次歷史性的機遇。」

RCEP可望成為世界上最大的自由貿易區，沈銘輝認為，尤其是美國今年6月取消印度的最惠國待遇後，亞洲市場對印度而言就顯得更為重要。

與此同時，沈銘輝表示，一些國家也在服務貿易上對印度開放或退讓，如澳洲和紐西蘭就在專業技術人員流動上照顧了印度的利益。針對印度對中國產品的減稅採分批分階段進行，寬限期最長達15年，中國也表示理解。

張梅預測稱，在這樣的發展態勢下，年底前大部分條款達成原則性一致將指日可待。泰國副總理兼商務部長拉卡薩納維西特（Jurin Laksanawisit）在9月第七次RCEP部長級會議上曾表示，談判結果將在今年11月東協峰會上宣布，協議簽署可能要到2020年。