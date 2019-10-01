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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

備戰雙11 卡地亞等逾百名牌進駐天貓

2019-10-01 19:30聯合報 記者林宸誼╱即時報導

距離今年天貓雙11還有一個多月，國際奢侈品與精品集團歷峰（Richemont）與阿里巴巴集團共同宣布，歷峰旗下奢侈品與時裝電商平台YOOX NET-A-PORTER（簡稱YNAP），在天貓奢侈品平台Luxury Pavilion開設「NET-A-PORTER旗艦店」，新旗艦店將於10月的第二周啟動。

歷峰集團首席執行官Jérôme Lambert表示，Net-A-Porter在天貓開店，是歷峰和阿里巴巴集團建立長期合作的重要一步，雙方將一起努力滿足大陸奢侈品用戶的需求，雙方合作也將爲奢侈品的線上銷售製訂新標準。

淘寶及天貓總裁蔣凡指出，旗艦店的開業是雙方長期合作的開始，將共同爲中國消費者提供高端、無縫、豐富的奢侈品體驗。

NET-A-PORTER旗艦店初期會精選出130多款男女裝和珠寶腕錶系列，並在隨後數月納入更多品牌，首批參與的品牌包括Brunello Cucinelli、The Row、Balmain、Isabel Marant、Jimmy Choo及Tom Ford。

與此同時，歷峰集團旗下的卡地亞（Cartier）、名士（Baume & Mercier）、IWC萬國（IWC Schaffhausen）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、伯爵（Piaget）、Roger Dubuis、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、Alaïa、蔻依（Chloé）、登喜路（dunhill）及萬寶龍（Montblanc）等首屈一指的品牌，都會雲集於NET-A-PORTER旗艦店。

先前YNAP與阿里巴巴集團已經成立合資公司「風茂」，其中阿里巴巴集團為合資公司提供技術、基礎設施、營銷和支付服務；風茂則負責NET-A-PORTER旗艦店的整體營運工作。

自2017年8月推出以來，主打奢侈及高端品牌的天貓奢侈品平台Luxury Pavilion累計吸引超過100個國際品牌進駐。據數據研究及調查機構Gartner L2的統計，2018年全球有26%的奢侈品牌已經入駐天猫開設旗艦店，較上一次統計增加5個百分點。

歷峰集團旗下奢侈品與時裝電商平台YOOX NET-A-PORTER，與阿里巴巴集...
歷峰集團旗下奢侈品與時裝電商平台YOOX NET-A-PORTER，與阿里巴巴集團達成合作，在天貓奢品平台開設NET-A-PORTER旗艦店。圖／阿里巴巴提供
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