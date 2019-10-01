港青看西藏：資源優勢轉化為經濟優勢

2019-10-01 01:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



西藏自治區慶祝大陸建政70周年招待會29日晚在拉薩舉行。西藏各族幹部群眾，香港、澳門特區人士，華僑華人，歸國藏胞，尼泊爾駐拉薩總領館官員，留學生代表等各界人士數百人出席。

根據中新社報導，西藏自治區黨委書記吳英傑在致辭中表示，近70年來，西藏實現了和平解放，完成了民主改革，成立了西藏自治區，實行了改革開放，實現了經濟社會快速發展、人民生活富裕的歷史性跨越。

吳英傑說，今天的西藏，經濟社會加快發展，民生大幅改善，公共服務能力大大提昇，生態環境持續良好，社會穩定，民族團結，宗教和諧，邊疆穩固，群眾「我要穩定」的願望更加強烈。

香港青年聯會副主席詹勝在接受記者採訪時說，從東方之珠到世界第三極，他與8位香港青年和學生代表首次到訪雪域高原，看到了一個未來可期的西藏。

詹勝表示，一路走來發現，與想象中不同的是，西藏的鐵路、公路、航空四通八達，除了青稞、犛牛等特色產業，西藏的旅遊文化、清潔能源也讓他印象深刻。在他看來，西藏的資源優勢正在轉化為經濟優勢。

詹勝說，此行他看到了一個開放的西藏。在西藏大學，他與來自美國、俄羅斯、馬來西亞等國的留學生一起暢聊西藏的民俗和文化。

在拉薩八廓街，詹勝結識了從事文創產業的台灣商人，獲悉由兩地青年共同打造的西藏特色文創產品正迎來前所未有的發展機遇。