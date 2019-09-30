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余承東談華為6G：正在研發 還需要10年時間

2019-09-30 22:08聯合報 記者林宸誼╱即時報導

雖然5G網路還沒有開始普及，但對於6G的研究產業鏈各方已經著手開始，華為消費者終端CEO余承東表示，華為已經在研發6G，估計還需要10年時間，目前正處於技術研究、標準研究階段。

央視財經報導，第六代的移動通訊標準的最大需求，是促進「人-機-物」深度智慧融合，完成天地互連，理論預計最快的下載速度可以達到每秒1TB。

先前華為總裁任正非也談到過6G，任正非表示，6G和5G開發是並行的，6G是毫米波，6G真正規模化使用對於華為公司還很早，但華為會領先6G。

華為消費者終端CEO余承東。圖/央視財經
華為消費者終端CEO余承東。圖/央視財經
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