余承東談華為6G：正在研發 還需要10年時間

2019-09-30 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



雖然5G網路還沒有開始普及，但對於6G的研究產業鏈各方已經著手開始，華為消費者終端CEO余承東表示，華為已經在研發6G，估計還需要10年時間，目前正處於技術研究、標準研究階段。

央視財經報導，第六代的移動通訊標準的最大需求，是促進「人-機-物」深度智慧融合，完成天地互連，理論預計最快的下載速度可以達到每秒1TB。