60歲王兆星 卸任大陸銀保監會副主席

2019-09-30 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國務院今（30）日公告，免去履職12年、今年60歲的王兆星的大陸銀保監會副主席一職務。在大陸銀保監會六名副主席中，王兆星任職副主席時間最長，早在2007年便出任原銀監會副主席、黨委委員。

新浪網報導，目前，銀保監會的領導班子為：主席郭樹清，副主席黃洪、曹宇、周亮、梁濤、祝樹民，紀檢監察組組長李欣然。按照銀保監會「三定」方案，銀保監會設主席1名、副主席4名，目前仍屬「超編」。

在王兆星之前，2018年8月，時年55歲的銀保監會副主席陳文輝調任全國社保基金理事會副理事長。

王兆星今年60歲，生於吉林榆樹，經濟學博士。他的職涯可以大致分成兩段，一段在大陸央行，一段在銀保監會（含原銀監會）。

1978年，王兆星就讀於吉林財貿學院（現吉林財經大學）財政金融系金融專業，後在西安交通大學經金學院（原陝西財經學院）金融系貨幣銀行學專業碩士研究生。碩士畢業後，王兆星留校任教，並繼續攻讀金融系貨幣銀行學專業博士研究生。

1990年博士畢業後，王兆星進入中國人民銀行，先後在金融管理司、政策研究室、銀行司、銀行監管一司任職。可以說，從央行任職開始，王兆星便長期從事中央銀行貨幣政策和金融監管工作。