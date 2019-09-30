發改委2020糧食分配：小麥90%國營貿易配額

2019-09-30 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸發改委今（30）日公告，根據「農產品進口關稅配額管理暫行辦法」，制定「2020年糧食進口關稅配額申請和分配細則」和「2020年棉花進口關稅配額申請和分配細則」，當中小麥963.6萬噸，其中90%為國營貿易配額，占最大宗。

證券時報網報導，2020年糧食進口關稅配額總量為：玉米720萬噸，其中60%為國營貿易配額；大米532萬噸，50%為國營貿易配額。2020年棉花進口關稅配額總量為89.4萬噸，其中33%為國營貿易配額。