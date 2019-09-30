黑龍江自貿區綏芬河片區揭牌 打造中俄木業

2019-09-30 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



29日上午，中國（黑龍江）自由貿易試驗區綏芬河片區正式揭牌，13個即將入駐綏芬河自貿片區的重點項目集體簽約，涵蓋地板加工、集疏運平台、清潔能源、食品等行業領域。同時區內重點產業項目-中俄木材加工交易中心舉行開工奠基儀式，項目將服務「一帶一路」，打造中俄跨境木業產業鏈和產業集群。

根據國務院印發的《中國（黑龍江）自由貿易試驗區總體方案》，綏芬河自貿片區實施範圍19.99平方公里，將重點發展木材、糧食、清潔能源等進口加工業和商貿金融、現代物流等服務業，建設商品進出口儲運加工集散中心和面向國際陸海通道的陸上邊境口岸型國家物流樞紐，打造中俄戰略合作及東北亞開放合作的重要平台為目標。

據香港文匯網，揭牌儀式上，首批入駐綏芬河自貿片區的3家企業-黑龍江自由貿易試驗區大自然木業公司、黑龍江自由貿易試驗區海融國際貿易公司，黑龍江自由貿易試驗區天天通食品公司接受了營業執照。自貿區重點產業項目中俄木材加工交易中心開工奠基儀式舉行，項目總佔地面積38萬平方米，總投資6億元人民幣，將打造成為集電子商務、供應鏈金融、智能物流、跨境貿易、生產加工、交易市場於一體的信息化、智能化、集約化的木材集散服務中心。

牡丹江市委常委、綏芬河市委書記王興柱說，中國（黑龍江）自由貿易試驗區綏芬河片區將發揮百年國際口岸的區位優勢以及面向俄羅斯及東北亞前沿城市的窗口、橋樑和紐帶作用，圍繞投資自由化、貿易便利化、金融國際化，重點在加快政府職能轉變、推進投資自由便利化、建設對俄貿易新平台、深化金融領域開放創新、深入推進東北振興、全面提升對俄合作六個方面探索創新機制。