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零售、旅遊業不忙了…日媒：中美貿易戰讓十一商戰失色

2019-09-30 14:58世界日報 中國新聞組／北京30日電

各大城市迎接十一長假購物人潮。 中國新聞社
各大城市迎接十一長假購物人潮。 中國新聞社
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十一長假原本是零售和旅遊業最繁忙的時段，更和春節被視為中國兩大商戰檔期，但今年似乎受到中美貿易戰影響，有消費者表示將等待「雙十一」大規模促銷時再購買需要的商品，讓今年零售店的顧客較往年減少。另外，受人民幣貶值影響，也有不少人選擇不去國外旅遊。

日本經濟新聞報導，2018年的十一長假期間，中國零售和餐飲行業的銷售額達到1.4兆，而今年的預約情況據悉不及預期。

據報導，蘇寧易購集團位於上海的一家門市員工沮喪地表示，「十一顧客大幅增長的時代已經結束了」。直到大約五年前，十一商戰時會排起長隊，如今「顧客和平時的休息日幾乎沒什麼區別」。珠寶飾品增長也在放緩，周生生集團國際的一家門市顧客稀少，女店員表示「如果是往常，放假前用於回鄉探親的禮品比較暢銷，但這次賣得不好」。

北京中怡康時代市場研究有限公司的統計顯示，中國家電銷售總額持續下滑。7月同比大幅下降15.9％。行業相關人士表示，「一直用到用壞為止的傾向正在加強」。

報導指出，根據中國商務部發布的春節期間的零售、餐飲和旅遊業營業收入，自2005年統計開始以來持續增長，2019年同比也增長8.5％。但是，中華全國商業信息中心的統計顯示，2019年春節黃金周全國百家重點大型零售企業的零售額（以百貨業態為主）同比下降1.3%。

由於消費者從實體店轉向網購，讓原本屬於購物旺季的十一假期和春節的商戰籠罩陰影。

「今年十一的遊客人數沒有像以往那樣大幅增長。」春秋旅遊的相關負責人感嘆稱，比起回老家過節的春節，十一期間很多人選擇和家人朋友一起出門旅遊。

據中國國家移民管理局統計，9月中旬中秋小長假的出境人數為529萬人次，同比減少7%。上海的一名38歲男性公司職員陳先生2018年十一去了日本，今年由於人民幣貶值等的影響，「只打算到上海周邊的景區一日遊」。

十一長假

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