中共十一前賀禮！9月製造業反彈 分析：經濟下行暫緩解

2019-09-30 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸官方和財新製造業PMI在9月數據雙雙反彈，分別創下近半年和一年半高位，生產和需求均顯現回穩跡象，尤其是新訂單指數在季末效應和逆周期政策雙重支持下明顯改善；新出口訂單亦回升，意味著大陸經濟下行趨勢暫緩解。

中共建政70周年慶典活動將在明日登場，大陸官方與財新網今（30）日同步公布9月製造業PMI數據，雙雙上揚，減緩市場對大陸製造業下滑的憂心。

路透報導，不過，分析指出，PMI數據向好的可持續性尚待觀察，一方面季底衝生產效應消退、房地產運行未來可能走弱，另一方面，圍繞中美貿易戰的外需不確定性依然沒有消除，總體而言，經濟內生動力仍不足，逆周期政策仍需繼續落地支持。

9月財新中國製造業PMI為51.4，連續三個月回升，為2018年3月以來最高，顯示製造業景氣度持續改善。大陸官方9月製造業PMI為49.8，比上月回升0.3個百分點，為2019年6月以來新高。

「這期數據反映出狀態還是偏積極的，外需沒有繼續惡化，內需有所改善，特別是建築業新訂單的上行反映出基建項目正在落地，應該說短期經濟沒有再延續下滑。」光大保德信基金首席宏觀固收分析師鄒強表示。

他同時指出，展望第4季整體的經濟情況還是不敢樂觀，房地產走弱的方向難以改變，加之貿易戰影響的逐步落地，經濟回落方向還是比較確定的。