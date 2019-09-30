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易綱：金融風險收斂 市場料有積極變化

2019-09-30 13:48聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

人民銀行行長易綱表示，防範化解重大金融風險攻堅戰已取得階段性成就。目前金融風險整體收斂、總體可控，市場預期發生積極變化。

易綱在「中國金融」雜誌發表署名文章表示，自2018年以來，金融系統堅決落實中央關於打好防範化解重大金融風險攻堅戰的決策部署。其中，堅持結構性去槓桿，宏觀槓桿率過快上升勢頭得到遏制，推出資管新規並給予適當的過渡期，影子銀行風險得到初步治理。

同時，專業、高效、穩妥處置重點機構風險，有效應對外部衝擊風險，深入開展網路金融風險專項整治，網絡借貸、虛擬貨幣交易等存量風險大幅壓降等，保持金融市場穩定運行。

易綱表示，目前金融風險整體收斂、總體可控，市場預期發生積極變化。(新華社資料照片...
易綱表示，目前金融風險整體收斂、總體可控，市場預期發生積極變化。(新華社資料照片)
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金融風險易綱

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