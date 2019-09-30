上海地產巨鱷戴志康 涉非法集資300億被拘捕

2019-09-30 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



上海房地產金融巨鱷，證大集團創始人戴志康因涉嫌非法吸收民眾存款罪，被警方正式拘捕，相關銀行帳戶等財產被查封、凍結，最終清退將由法院進行。其非法借款總額高達300億人民幣。

據星島網，上海證大文化創意發展有限公司（證大公司）旗下「撈財寶」、「證大財富」因涉嫌非法集資，被民眾陸續舉報，上海市浦東分局上月展開立案偵查，通報「證大公司」在未取得國家相關金融資質許可情況下，透過旗下「撈財寶」、「證大財富」涉嫌設立資金池、挪用資金等違法行為，對戴志康等41名犯罪嫌疑人採取了刑事強制措施。

警方日前公佈最新消息稱，檢察機關已對戴志康等逾20名犯罪嫌疑人依法逮捕,初步追繳現金約2億元，並查封、凍結了相關銀行帳戶、房產及股權等財產，追贓挽損工作仍在進行，最終清算將由法院依法進行。警方表示，目前已獲取證大公司旗下「撈財寶」、「證大財富」平台數據，同時聘請司法審計公司對投資人出借資金進行確認，繼續追查資金去向。