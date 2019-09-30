大陸官方9月製造業PMI 49.8 創近5個月新高

2019-09-30 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家統計局今（30）日公告，大陸9月製造業採購經理人指數（PMI）為49.8，比上月回升0.3個百分點，創近五個月來新高。不過，此數據低於50榮枯線下，顯示大陸製造業仍處在萎縮區間，自今年5月以來始終低於50。

金融界網報導，從企業規模看，大型企業PMI為50.8，高於上月0.4個百分點，連續位於擴張區間；中、小型企業PMI為48.6和48.8，分別回升0.4和0.2個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為52.3，比上月上升0.4個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張有所加快。新訂單指數為50.5，比上月上升0.8個百分點，升至臨界點之上，表明製造業產品訂貨量增加。

從業人員指數為47.0，比上月略升0.1個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企業用工量回落幅度縮小。供應商配送時間指數為50.5，比上月上升0.2個百分點，位於臨界點之上，表明製造業原材料供應商交貨時間加快。

同時，9月非製造業PMI為53.7，低於預期，預估為53.9。顯示非製造業總體延續平穩擴張態勢。

分行業看，服務業商務活動指數為53.0，比上月上升0.5個百分點，服務業增長加快。從行業大類看，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於58.0以上較高景氣區間，業務總量快速增長。