中國國慶前 陸港股今日早盤陷整理

2019-09-30 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／台北報導



中國十一國慶前，陸股的上證綜合指數今（30）日早盤仍陷入整理，局勢動盪的香港，港股恆生指數早盤則開低走揚，指數曾回升到平盤之上。法人說，陸股行情仍然看好，尤其逢五及逢十的建國周年，中國官方往往會出手支撐陸股。

今日亞股早盤表現，日、韓持穩，韓股早盤由黑翻紅，港股開低後反彈至平盤附近，陸股則在開盤後出現震盪，上証、深証指數小幅回測，尋求下檔支撐。

上周傳出美國總統川普政府正在考慮將中國大陸企業從美國境內證券交易所下市，受到此消息影響，在美國上市的中國企業股價下挫反應，當中，阿里巴巴、百度、京東等股價跌4%至7%，而美股三大指數也呈走弱態勢。

法人說，美中貿易第十三輪談判預計於10月7日起，由於10月1日為中國70年國慶，雙方衝突應該不至於進一步升溫，若美中貿易傳出正向發展，將可提振金融市場投資信心。

不過，將中企下市的消息又再度提高美中貿易的緊張氣氛，消息面或可影響近日陸股表現，投資人需謹慎因應，持續留意後續相關消息。

另一影響陸股行情的事件為中國國慶，根據過去經驗，在重要節日或事件時，北京當局往往會出手支撐市場，尤其是逢五、逢十的建國周年。僅管今年七十周年伴隨美中貿易戰陰霾，然而，中國政府提出更多刺激措施，在貨幣與財政政策上調控頻頻。

此外，中國也宣布取消QFII、RQFII投資額度限制，持續開放中國金融市場，這將有利於資本市場走勢，對A股也有相當大的提振作用。

產業除了科技領域，中國政府近年著力促進消費動能，刺激民間消費升級，並積極推動汽車、家電、電子消費品汰舊換新策略，鼓勵民眾購買節能家電，並且擴大支持服務消費，如養老、家政服務、嬰幼兒照護，持續激發服務消費潛力，為後市焦點產業。