親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

米塔增強為中颱！北北基桃竹縣明停班課 全台情況看這裡

智能碼頭 助天津港提質增效

2019-09-30 00:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天津港集裝箱碼頭有限公司北區智能碼頭自動化堆場，一組標有「智能操作第500萬箱」的集裝箱，由自動化軌道橋吊裝至無人駕駛電動集裝箱卡車上，再運送至碼頭前沿。整個作業過程銜接緊密，智能化操作令人過目難忘。

天津港——這個京津冀地區的重要海上門戶，正用智慧賦能新一輪轉型升級、提質增效。

據新華社報導，完成此次「智能操作第500萬箱」的天津港集裝箱碼頭有限公司，去年4月開始了北區堆場自動化升級改造，總投資3.15億元，今年實現了31台自動化軌道橋投入運行。期間，邊生產、邊改造。

智能帶來的是科技飛躍，創造的是效率和效益。智能化技術的深度應用，使天津港集裝箱碼頭有限公司北區智能碼頭自動化堆場克服了堆場面積受限及技術難題，作業能力提升了10%，設備利用率提高了35%，裝卸效率穩定在30箱/小時以上。

此外，無人駕駛卡車在天津港也早已投入使用。四輛一組的電動集裝箱卡車在無人駕駛狀態下，熟練地穿梭在集裝箱碼頭的岸邊與堆場之間運送貨櫃。

「港口無人駕駛電動卡車技術實現了自主可控。」技術研發方北京主線科技有限公司創始人兼CEO張天雷說，天津港集團、主線科技、中國重汽組成攻關項目組，歷時兩年完成了包括智能感知、智能控制、智能調度等關鍵技術突破，實現集裝箱卡車精確定位導航和智能駕駛。

碼頭北京

相關新聞

百年工業搖籃 唐山轉型綠基地

2019-09-30 00:27

江西首家民營銀行成立 金融大軍添勁旅

2019-09-30 00:28

扭轉劣勢 外商看好陸西部商機

2019-09-30 00:27

大陸中車株機 助力印度築地鐵夢

2019-09-30 00:24

百年口岸綏芬河 力推中國沿邊自貿區建設

2019-09-30 00:23

河北永清 鴨梨飄香助農增收

2019-09-30 00:23

大陸．資金．對策／保稅區企業一般納稅人新政策解析

2019-09-29 22:59

美表態限制美企對中投資 陸重申保護外商合法利益

2019-09-29 22:59

陸商務部：中日韓將加快自貿協定談判

2019-09-29 18:52

陸商務部：大陸支持、鼓勵、保護外資的決心不變

2019-09-29 18:08

陸商務部部長：大陸吸收外資 入世界前列

2019-09-29 17:31

慶祝「建國70」 陸商務部：將做好三項工作以穩外貿

2019-09-29 17:19

陸企人物／截肢單親媽 賣兒童車活出自己

2019-09-29 13:53

上海巡禮／台商MIT赴陸參展 拚搶大單

2019-09-29 00:00

大陸人行定調 貨幣鬆緊適度

2019-09-28 23:55

香港「經濟颱風」 吹亂Q3景氣

2019-09-28 23:40

香港政府砸錢登廣告 挽救形象

2019-09-28 23:36

中方大舉採購美國豬肉 對10月貿易談判效果有待觀察

2019-09-28 21:13

陸股一周／Q4有望迎接新行情

2019-09-28 15:20

擔心川普將對北京發動金融戰 美國中概股集體大跌

2019-09-28 12:10

外資上半年淨買超大陸股債將近台幣2兆元

2019-09-28 10:36

傑出台商獎／陳明璋：能活下來 都有兩把刷子

2019-09-28 04:09

傑出台商獎／台商展現經營韌性 在全球價值鏈扮演要角

2019-09-28 04:09

中國債券「入富」…再等等

2019-09-28 04:00

陸企大咖搶紙吸管商機

2019-09-27 23:23

大陸女鞋第一品牌達芙妮放量暴跌 創12年來最大跌幅

2019-09-27 21:51

ITC對半導體產品發起調查 聯想等企業涉案

2019-09-27 20:27

人民幣破7不敢出境遊？陸客十一長假精打細算

2019-09-27 19:54

大陸西向新通道「中歐班列」 合肥發出今年第300列次

2019-09-27 17:13

港府大手筆收回748幅私人土地 面積逾20萬坪

2019-09-27 14:51

今年前八個月大陸規模以上工業企業利潤下降1.7%

2019-09-27 12:41

「共」你的產？陸加速公私合營引風波

2019-09-27 09:45

精博台商專欄／台商資金匯回 四點不漏

2019-09-25 00:10
看更多

熱門文章

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

2019-09-29 15:21

一生必訪… 這機場遊客比乘客還多

2019-09-29 10:00

何韻詩遭潑紅漆 蔡英文：不要試圖挑戰台灣的民主法治

2019-09-29 16:41

台港大遊行前遭潑漆 何韻詩：港人絕不因此害怕

2019-09-29 16:10

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45

929台港大遊行下午登場 800警力防範衝突

2019-09-29 10:27

撐港反極權今遊行 馬英九：別輕易犧牲香港法治傳統

2019-09-29 13:39

回應遭潑漆 何韻詩：遠遠不及港生、港民所受的攻擊

2019-09-29 17:32

何韻詩遭潑漆 警逮2人具統促黨背景

2019-09-29 16:50

允何韻詩929遊行兩套標準？內政部：應保障合法集會權

2019-09-29 22:02

929台港大遊行今登場 訴求撐港反極權

2019-09-29 12:11

929高雄集會2千人聲援 港生：對藍營候選人冷漠失望

2019-09-29 19:20

人民日報：民進黨新決議文搞「台獨」非常露骨

2019-09-29 10:31

指控台灣是香港反送中黑手 董建華獲中共國家榮譽稱號

2019-09-29 13:06

何韻詩可參加遊行？ 移民署：法令沒說外國人不能參加

2019-09-29 21:53

929大遊行 陳浩天：戰場不只在香港也在台灣

2019-09-29 13:46

何韻詩遭潑漆 警署長：將朝組織犯罪方向偵辦

2019-09-29 17:49

綠通過決議文 陸批激化兩岸對抗

2019-09-29 19:31

挺港、反港團體距30米隔空交火 數百警組3人牆維安

2019-09-29 17:23

反送中╱灣仔有女記者眼部中彈 緊急送醫治療

2019-09-29 17:31

何韻詩趕場途中就被尾隨 東吳教授：此事足以讓人生畏

2019-09-29 19:17

撐香港！台南遊行隊伍 綿延超過1公里

2019-09-29 16:08

影／突遭統派潑紅漆 何韻詩：紅色恐怖

2019-09-29 19:32

香港全球反極權大遊 示威者攜「萬國旗」遊行

2019-09-29 16:12

929台港大遊行 何韻詩將到場聲援

2019-09-29 12:05

何韻詩遭潑漆前警要貼身保護 被工作人員阻擋靠近

2019-09-29 22:04

中俄轟炸機罕見聯合巡邏飛行逼近釣魚台島

2019-09-29 11:09

助「美女主播」創業被騙8300萬 對方竟是鬍鬚壯漢

2019-09-29 16:12

中共建政70年將屆 港警催淚彈無差別狂清場

2019-09-29 17:59

何韻詩遭潑漆 一名現行犯為統促黨成員

2019-09-29 18:41

針對校園香港議題爆衝突 在台陸生投書表心聲

2019-09-29 09:25

示威者軒尼詩道上縱火 港警出水炮車並籲示威者離去

2019-09-29 20:16

挺港、反港活動同時同轄登場 北市警嚴陣以待

2019-09-29 14:59

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26

影／撐港反極權 美國華府民眾響應

2019-09-29 06:09

港民下午遊行銅鑼灣 水炮車政府總部戒備

2019-09-29 11:50

929台港大遊行 韓競辦：支持香港民眾追求自由民主

2019-09-29 18:14

台人攜反送中「戰略物資」赴港 恐被列黑名單

2019-09-29 00:41

港警銅鑼灣舉黑旗警告 至少拘捕4人

2019-09-29 14:51

曾向反送中民眾舉槍！「光頭警長」抵北京 將看大閱兵爬長城

2019-09-29 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top