智能碼頭 助天津港提質增效

2019-09-30 00:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



天津港集裝箱碼頭有限公司北區智能碼頭自動化堆場，一組標有「智能操作第500萬箱」的集裝箱，由自動化軌道橋吊裝至無人駕駛電動集裝箱卡車上，再運送至碼頭前沿。整個作業過程銜接緊密，智能化操作令人過目難忘。

天津港——這個京津冀地區的重要海上門戶，正用智慧賦能新一輪轉型升級、提質增效。

據新華社報導，完成此次「智能操作第500萬箱」的天津港集裝箱碼頭有限公司，去年4月開始了北區堆場自動化升級改造，總投資3.15億元，今年實現了31台自動化軌道橋投入運行。期間，邊生產、邊改造。

智能帶來的是科技飛躍，創造的是效率和效益。智能化技術的深度應用，使天津港集裝箱碼頭有限公司北區智能碼頭自動化堆場克服了堆場面積受限及技術難題，作業能力提升了10%，設備利用率提高了35%，裝卸效率穩定在30箱/小時以上。

此外，無人駕駛卡車在天津港也早已投入使用。四輛一組的電動集裝箱卡車在無人駕駛狀態下，熟練地穿梭在集裝箱碼頭的岸邊與堆場之間運送貨櫃。

「港口無人駕駛電動卡車技術實現了自主可控。」技術研發方北京主線科技有限公司創始人兼CEO張天雷說，天津港集團、主線科技、中國重汽組成攻關項目組，歷時兩年完成了包括智能感知、智能控制、智能調度等關鍵技術突破，實現集裝箱卡車精確定位導航和智能駕駛。