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大陸中車株機 助力印度築地鐵夢

2019-09-30 00:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

紅灰相間的地鐵車廂靜靜地停放在寬敞高大倉庫裡，身穿白色工作服的李運強帶領兩位年輕印度員工，對車體由內而外逐項檢查：電路、車門、安全鎖……雨季的孟買潮濕而悶熱，但檢查一絲不苟。

「自從車體從中國運到孟買以來，這樣的檢查每天不間斷進行，」李運強說，「每次我們都帶著印度員工一起，對他們而言每次都是一場現場技術培訓。」

據新華社報導，中車株洲電力機車有限公司（中車株機）自2010年進入印度市場以來，穩步開拓，從輸出地鐵車輛產品到培訓當地員工技術，本土化進程不斷深入。

23歲的維諾特·庫馬爾是一名電工，到印度中車株機才6個多月，就已經愛上了這份工作。

「我和同事們照看這兩列地鐵，每天都過來進行安全檢查，以前在別的地鐵公司沒有這樣的機會，」他說，「這是最好的公司，不僅提供工作機會，也培養鍛鍊技能，我感受到了自己的成長。」

印度中車株機項目部技術經理丁慈說，由於徵地難度大，加上擔心雨季洪水倒灌，印度地鐵往往採用高架方式。

「長期地上運行，加上高溫高濕及強光照，地鐵車廂的基礎件容易生鏽，橡膠件容易老化。

針對這些挑戰，公司一方面把提供給印度市場的地鐵車廂全改為不鏽鋼材料，另一方面也改進了日常保養維護的方式，這些變化都將助力印度本土地鐵技術的升級。」丁慈說。

印度中車株機總經理王金生介紹，公司迄今在印度市場已經獲得了三個地鐵線項目，分別是新德里古爾岡機場快線、古爾岡機場快線南延線以及新孟買地鐵一號線。前兩個項目已分別於2012年和2017年投入運營。新孟買地鐵一號線的基建目前也已進入尾聲，車輛處在移交前的調試、保養階段。

「根據項目實際需要，公司會招聘不同崗位的印度工人，中國工程師的工作重點將放在提供技術支持上，而越來越多的印度工人將參與進來。」王金生表示，「由於他們學習的是在世界範圍內應用成熟的先進地鐵技術，這樣的本土化必然給印度帶來大批專業技術人員，現在這批工人多年後都可成長為相關領域的技術帶頭人。」

公司印度籍董事阿普爾巴·達爾說，當前印度正在升級鐵路和地鐵網絡，中國地鐵公司的進入一方面帶來了物美價廉的地鐵產品，另一方面也為印度地鐵系統的人才培養提供了國際級的平台與機遇。

印度孟買

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