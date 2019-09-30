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江西首家民營銀行成立 金融大軍添勁旅

2019-09-30 00:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由民間資本發起的江西省首家民營銀行——江西裕民銀行28日在南昌成立，這是中國銀保監會在時隔兩年半之後重啟批籌的第一家民營銀行，也是大陸第18家民營銀行。

據中新社報導，江西裕民銀行發起人股東為正邦集團、博能實業、南昌億分、中恒建設、發達控股、華宏汽車、銀濤藥業、思創科技、中至數據9家江西省內優質民營企業，均為各自領域深耕多年的行業領軍企業，其所處的新農業、新能源、大消費、IT科技等均為江西省內已形成一定競爭優勢的行業或國家政策扶持的新興朝陽產業。

「銀行的股東優勢將助力江西裕民銀行打造成為特色金融和細分行業的專家。」江西裕民銀行董事長余紅永稱，該行作為民資、民有、民責、民享的民營商業銀行，與民營經濟、民營企業、民生大眾有天然的血脈聯繫，銀行將立足江西區域，堅持「科技金融，裕民興贛」的企業使命，以服務民營企業、民營經濟、民生大眾為已任，致力於打造一家現代民營商業銀行。

開業儀式現場，江西省委常委、常務副省長毛偉明表示，江西裕民銀行成立，標誌著金融贛軍再添勁旅，預示著江西省金融機構體系更加完善。希望江西裕民銀行不忘初心，做好民營經濟發展的助推器、民營企業壯大的催化劑、民生大眾雙創的孵化器，為更好服務江西作示範。

當天，江西裕民銀行行長胡曉暉輕輕敲下智能信貸系統審批回車鍵，千里之外的江西省瑞金市武陽鎮生豬養殖戶劉善輝，成功獲得該行首筆100萬元人民幣豬欄建設貸款授信。

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