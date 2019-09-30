扭轉劣勢 外商看好陸西部商機

2019-09-30 00:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「擁有遼闊面積、豐富資源和龐大人口基數的中國西部地區，在吸引外商投資方面優勢顯著，已成為外商關注的焦點。」施耐德電氣全球執行副總裁、中國區總裁尹正說。

據新華社報導，27日至28日，重慶市市長國際經濟顧問團會議第十四屆年會召開。32位世界500強企業的高管共同研討中國經濟發展大勢，促進重慶與跨國公司在內陸國際物流樞紐和口岸高地建設方面的合作與技術交流。

尹正說，西部地區的經濟社會發展過去長期受到物流不暢、企業產能弱、技術落後等問題的制約。但他當年就堅信，中國西部一定會成為外商投資的方向。

中國的對外開放始於東部沿海。如今，中國實施的西部大開發戰略、「一帶一路」倡議、長江經濟帶建設等，正在讓中國西部成為外商的關注焦點。

奧特斯首席執行官葛思邁說，作為高端印刷電路板和半導體封裝載板的製造商，奧特斯在華開展業務已有20多年，最初的分公司多設立在上海等沿海城市。

「如今，多條中歐班列的開行以及多個開放口岸的建設，讓西部地區的基礎設施等方面的投資環境不斷改善，其投資機遇已充分顯現。」葛思邁說，奧特斯也在2011年選擇在中國西部直轄市重慶建立新的分公司。

幾十年來多次來過中國西部地區的霍尼韋爾中國總裁余鋒說，「一帶一路」倡議和長江經濟帶建設的持續推進，讓中國西部地區發展迅速，徹底扭轉了曾經的區位劣勢。

以重慶為例，2018年中歐班列（重慶）全年開行超過1000班；陸海新通道鐵海聯運班列開行609班，目的地覆蓋全球71個國家155個港口；重慶—東協跨境公路班車開行505車次、增長420%。如今，地處內陸腹地的重慶，擁有完備的「鐵、公、水、空」交通體系，以及四個一類口岸和三個保稅區。

在此基礎上，重慶正在實施以大數據智能化為引領的創新驅動發展戰略行動計畫，推動工業互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合創新發展。

同時，多位世界500強企業高管表示，未來，隨著內陸地區的不斷開放與發展，中國西部在深厚的工業底蘊以及工業物聯網領域的技術儲備基礎上，積極向智能化、自動化、數字化發展，將會有更多的外商將目光投向這裡。