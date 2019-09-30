百年工業搖籃 唐山轉型綠基地

2019-09-30 00:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



唐山市曹妃甸區內的道路空曠而平坦，中外媒體乘坐的客車在行駛過程中，時而經過幾輛液化天然氣罐車，時而經過載滿土的貨車。路上偶有行人，海邊有零星幾個正在垂釣的市民。 中外記者27日走進河北省唐山市，探訪曹妃甸礦石碼頭、曹妃甸港鐵路重載運輸萬噸列車卸車點，參觀南湖公園、唐山工業博物館。 中新社 分享 facebook

27日一早，媒體乘坐新近開通的D6611次動車，由北京站始發，經停唐山站，最終抵達曹妃甸東站，以此為起點開始了為期一天的「唐山行」，探索一座因煤而建、因鋼而興的重工業城市是如何轉變成高質量、綠色發展的新型工業化基地。

據新華社報導，當天，由慶祝大陸建政70周年活動新聞中心主辦的「唐山行」活動正式拉開帷幕。來自50家大陸境內外媒體的55名記者共同走進被譽為「近代工業的搖籃」的唐山，探訪城市內的「產業地標」。

戴著紅色安全帽的工作人員步履匆匆地行走在碼頭上。海面波光粼粼，65公尺高的橙色卸船機矗立在碼頭上，兩側貼著標語「服務至上，效率領航」。6台卸船機上的6個抓斗在運行過程中左右晃動，抓斗裡面裝的是鐵礦石。

在曹妃甸港集團股份有限公司的港口碼頭上，工作人員正在操作卸船機，開展當天的礦石卸貨作業。在作業過程中，工作人員可根據需要和實際作業情況設置程序實現卸船機的半自動化。

中國（唐山）工業博物館中裡展示了唐山市140多年的工業史。主要展館「工業之路」文明館，詳細展示了唐山近現代工業的發展，分別為「洋務運動、開灤煤礦、唐胥鐵路、啟新水泥、唐山電力、唐山陶瓷、唐山鋼鐵、工業影響」八大板塊。

2018年，唐山公布《關於加快建設環渤海地區新型工業化基地的意見》，著力構建現代產業體系，精品鋼鐵、裝備製造、現代化工、新型建材及裝配式住宅四大支柱產業煥發出勃勃生機，2018年實現主營業務收入9013.7億元，比上年增13.9%；今年上半年，四大支柱產業增加值同比增長9.4%。

據當地官員介紹，唐山堅持遵循生態優先、轉型升級和高質量發展的思路，推動發展方式由要素投入型向創新驅動型轉變、由資源依賴型向沿海開放型轉變，著力打造「高、新、輕、綠」的現代產業體系。