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陸商務部：中日韓將加快自貿協定談判

2019-09-29 18:52聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸商務部表示將加速推動中日韓自貿區談判。圖右一為大陸商務部國際貿易談判代表兼副...
大陸商務部表示將加速推動中日韓自貿區談判。圖右一為大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長鍾山2015年10月出席韓國首爾第十次中日韓經貿部長會議。（新華網）
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中日韓自由貿易區談判進度時聞樓梯響，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，將加速推動中日韓自貿區的談判進度。

王受文29日下午在在北京慶祝「建國70年」第五場新聞發布會答覆媒體提問有關中日韓三國自貿區談判進度時表示，先就「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）磋商情況來看，RCEP是涵蓋世界上人口最多、最具潛力的自由貿易協定談判，談判的16個成員國，都認識在全球貿易保護主義升溫的情況下，應儘快談成並且能夠生效這個大型的自由貿易協定。

今年以來，RCEP的部長級會議召開兩次，貿易談判全體會議和專門會議就開了有7次，基本上每個月都有談判。前不久的8月份，在北京召開了部長級會議，9月份又在泰國召開了部長級會議。兩次會議上，部長們再次重申要盡最大努力爭取在今年年內完成RCEP的談判。現在談判步伐在加快，在市場准入方面取得很大的進展。在規則領域內的談判，所剩的問題已經不多。

王受文說，對剩下的問題，RCEP16個成員國決定，下個月12號在泰國再召開一次部長級會議來進行討論。大陸繼續堅定地支持東盟（東協）在談判中繼續發揮主導作用，也願意和其他RCEP的成員一起努力，爭取談判能夠取得更大的進展。

有關中日韓自貿協定談判，王受文說，三方自貿協定談判若能取得成功，對於促進三個東亞國家經濟發展和融合是非常有意義的，三個國家領導人高度重視，習近平總書記多次強調，中國願意推動加快中日韓自貿協定的談判。現在三方達成共識，要加快談判步伐。

而且中日韓自貿協定談判應該是一個全面的、高水準的、互惠的，它是RCEP+，就是說要超越RCEP。現在三方已經確定，在服務貿易、投資領域談判都採用負面清單的方式進行。三方也確定，儘快在韓國舉行16輪談判，並爭取於年內在中國再舉行一輪談判。他相信在RCEP談判基礎之上，中日韓自貿協定的談判會有一個更好的基礎，三方願意利用這樣好的基礎推進中日韓自貿協定的談判取得更多的進展。

自貿協定自由貿易北京

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