陸股一周／Q4有望迎接新行情

2019-09-28 15:20 聯合晚報 保德信中國品牌基金經理人 許智洋



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近來陸股表現震盪，主要係考量到中國潛在降息時機不確定，以及嚴格的房市調控政策，市場對於中國當局是否會進一步放寬貨幣政策的看法分歧。近一周上綜指數下跌2.47%，收在2,932.17點，深圳指數下跌3.77%，收在2,932.17點。

觀察中國人行公布8月金融機構信貸收支表，活期存款增速較去年成長5.8%，銀行存款結構改善，第三季負債成本有望減緩。再則，本周二（24日）中國人行長易綱表示，目前中國在財政與貨幣政策空間較大，因此中國並不急於做出較大降準或量化寬鬆舉措，

目前中國貨幣政策維持穩健方式，除加強逆周期調節，並且維持M2與社融規模增速和名義GDP的增長速度同步，堅持不搞大水漫灌舉措。觀察人行長易綱不急於量化寬鬆，加上金融結構負債有所改善，預期第三季業績有望走穩。

觀察今年以來各指數貢獻成份，龍頭產業獲利動能較為穩定，可望成為市場關注焦點。此外，過去盈利與庫存週期均約三年，目前已接近修正尾聲，企業中報已顯示盈利改善跡象，預期第四季企業庫存將築底，基本面底部將更加確立，同時推動A股新一波行情。

總結而言，中國政府在貨幣與財政空間仍大，中國政府以「金融供給側改革」方向，穩定金融體系。儘管美中貿易談判進度仍可能影響市場信心，但時間拉長來看，美中貿易戰負向影響已大多反應於股價之中，市場將重新回歸基本面。