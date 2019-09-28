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外資上半年淨買超大陸股債將近台幣2兆元

2019-09-28 10:36聯合報 記者林則宏╱即時報導

據大陸國家外匯管理局最新發布的報告指出，今年上半年，外資對大陸證券淨投資達621億美元（約新台幣1兆9,272億元），仍保持較高規模。其中，境外對中國股權投資淨流入73億美元；債券投資淨流入548億美元。

大陸國家外匯管理局27日發布「2019年上半年中國國際收支報告」。報告顯示，2019年上半年，大陸國際收支保持基本平衡。經常帳戶差額繼續處於合理區間，上半年順差882億美元，與GDP之比為1.3%。

在證券投資方面，報告顯示，2019年上半年，大陸整體證券投資淨流入230億美元。其中，股權投資項下淨流入20億美元，債券投資項下淨流入210億美元。

報告稱，總體看，上半年證券投資整體保持淨流入，且雙向投資中股票和債券均呈現增持，說明中國資本市場雙向開放進一步促進了資本市場交易和跨境資本流動，人民幣資產更具吸引力，更好地滿足了境內外投資者跨境配置資產的需求。

報告指出，2019年上半年，大陸對外證券投資（資產淨增加）390億美元，較去年同期略增3%。其中，股權投資淨流出53億美元，下降64%，債券投資淨流出337億美元，增長46%。

大陸對外證券投資主要管道有四：

一、透過大陸境內銀行等金融機構投資境外股票和債券277億美元；

二、大陸民眾透過「港股通」和「基金互認」等管道購買境外證券類資產79億美元；

三、合格境內機構投資者（QDII及RQDII）投資非居民發行的股票和債券合計22億美元；

四、大陸民眾購買非居民境內發行債券以及持有境外銀行承兌遠期信用證合計淨流出12億美元。

此外，報告還顯示，2019年上半年，境外對中國證券投資621億美元，仍保持較高規模。境外對中國證券投資的主要管道有三：

一、境外機構投資大陸境內債券市場（包含「債券通」）402億美元；

二、「滬股通」和「深股通」管道流入資金176億美元；

三、非居民購買中國機構境外發行的股票、債券（包括大陸央行在香港發行的人民幣央行票據）128億美元。

報告指出，目前中國債券、股票市場規模位居世界前列，但境外投資者持有比重依然偏低，隨著大陸資本市場國際化程度的不斷增強，相關資本可望總體保持淨流入態勢。

不過，據彭博資訊報道，白宮正在討論限制美國投資人進入中國市場，可能影響A股納入國際指數的相關投資。報導並指，白宮考慮的選項還包括要求中國企業從美國交易所退市，以及限制美國養老基金買大陸股票。

貿易戰下外資仍持續流入大陸市場，上半年，外資買超大陸股債金額超過新台幣1.9兆元...
貿易戰下外資仍持續流入大陸市場，上半年，外資買超大陸股債金額超過新台幣1.9兆元。（中新社）
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