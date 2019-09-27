大陸女鞋第一品牌達芙妮放量暴跌 創12年來最大跌幅

2019-09-27 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



稱霸大陸女鞋第一品牌，在港上市的台資達芙妮今（27）日股價突遭閃崩，短短十分鐘不到股價暴跌超 35%，盤中跌幅一度超過 45%，創 2007 年10 月以來近12年最大跌幅。

截至收盤，股價報港幣0.3元，跌幅高達36.84％。在暴跌的同時，成交量也急劇放量，全天成交2.29億元，成交額為昨天的7倍，更是本周三的近90倍！

值得注意是，達芙妮昨日剛經歷股價暴漲26.67％。全天候科技報導，市場分析，達芙妮昨日宣佈人事調整，任命韓炳祖為公司獨立非執行董事、審核委員會主席。

而韓炳祖曾擔任過呷哺呷哺控股、積木集團及 361 度國際的獨立非執行董事，以及 Kappa 母公司中國動向（集團）的首席財務官。在達芙妮目前的董事會成員中，僅有韓炳祖有運動品牌的從業經歷。

業內認為達芙妮釋放進軍運動鞋領域的信號。而當前大陸「炒鞋」風氣正炙，運動鞋服行業正處高景氣階段。達芙妮進軍運動鞋能否讓營收起死回生，有待觀察。

全天候科技報導，成立近30年達芙妮，曾創造一年賣出5000萬雙女鞋、大陸市占20%、營收在 2012年超過港幣百億元，當年增速達到100%的佳績。

達芙妮1995年在港交所上市時，市值超逾港幣170億元。不過，2015年開始業績下滑，到2018年虧損額急劇擴增至將近10億元。