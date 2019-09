ITC對半導體產品發起調查 聯想等企業涉案

2019-09-27 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國國際貿易委員會(ITC)26日決定對半導體設備及下游產品(Certain Semiconductor Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof)發起兩起337調查,包括聯想集團、TCL集團、海信集團和深圳萬普拉斯科技有限公司(One Plus)等企業涉案。

TCL集團27日回應表示,涉案的是公司終端產品,該系列產品業務已從上市公司剝離,不會對上市公司造成影響。